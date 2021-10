¡Histórico! El juego de calamar o Squid Game, exitosa serie surcoreana que ha atrapado la atención de millones, se ha convertido en la primera serie de Netflix en superar los 100 millones de reproducciones durante su primer mes en la plataforma.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia compañía, desde su estreno el pasado 17 de septiembre, la serie dirigida por Dong-hyuk Hwang ha acumulado 111 millones de espectadores en apenas 17 días.

De esta manera, la producción surcoreana ha superado a Los Bridgerton que, hasta ahora, era la más vista en la historia de la plataforma de streaming. Sin embargo, la serie de ficción romántica ha pasado a segundo lugar con 82 millones de visualizaciones en su primer mes en el catálogo.

ROMPIÓ RÉCORDS

A pocos días de su estreno, El juego del calamar ha logrado posicionarse como una de las series más vistas de todo Netflix y en una de las más comentadas pese a su discreto estreno.

Según un Flix Patrol, un sitio de clasificación de vídeo, El juego del calamar superó a Sex Education, que fue número uno hasta el día anterior del estreno.

Por otro lado, según un reporte de Korea.net, la serie obtuvo una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes, un sitio de reseñas de películas que tiene sede en Estados Unidos y una puntuación de 8,3 de 10 en IMBd.

El pasado 21 de septiembre, la revista de negocios Forbes la llamó una serie imperdible: “Es una producción poderosa, llena de actuaciones estelares, giros, personajes memorables y vueltas creativas”.

Pero lo que más sorprendió de El juego del calamar es que en menos de 48 horas eclipsó el esperado estreno de la quinta temporada de La casa de papel, serie española reconocida por su gran éxito a nivel internacional.

¿CUÁLES SON LAS SERIES MÁS VISTAS DE NETFLIX?

El juego del calamar es oficialmente la serie más vista de Netflix. Sin embargo, hay otras producciones de la plataforma que también han conseguido una buena aceptación por parte del público. Mira la lista.

1. El juego del calamar - 111 millones de reproducciones

2. Los Bridgerton - 82 millones de reproducciones

3. The Witcher - 76 millones de reproducciones

4. Lupin - 76 millones de reproducciones

5. Sexo/Vida - 67 millones de reproducciones

6. Stranger Things 3 - 67 millones de reproducciones

7. La Casa de Papel T4 - 65 millones de reproducciones

8. Tiger King - 64 millones de reproducciones

9. Gambito de dama - 62 millones de reproducciones

10. Sweet Tooth - 60 millones de reproducciones

¿DE QUÉ TRATA EL JUEGO DEL CALAMAR?

El juego del calamar trata sobre un grupo de personas que es captada para realizar diversos juegos infantiles. La principal característica de sus jugadores es que todos ellos se encuentran atravesando una grave crisis financiera, por lo que deberán superar todos los niveles para llevarse un millonario premio.

Sin embargo, no todo es sencillo como se lo imaginan, pues la principal regla es que si pierden o quedan descalificados, ellos tendrán que pagar con su vida.

¿EN QUÉ SE BASARON PARA HACER LA SERIE?

Dong-hyuk Hwang, quien escribió y dirigió la serie, reveló que para realizar de una manera más creativa esta serie se inspiró en algunos cómics muy populares y conocidos japoneses como Battle Royale, As the Gods Will o Alice in Bordeland que leía en ese entonces y también cuando era más pequeño.

Muchos de ellos plasmaban a un grupo de personas que tenían algo en común: estaban económicamente desesperadas y terminaban participando en un juego de supervivencia para poder adquirir esa cantidad de dinero. Entonces pensó en cómo trasladar esa idea a la trama.