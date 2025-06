La música electrónica ha tenido en Barbarella un clásico que movía a cientos de personas, sobre todo de España y de otros país de Europa. Casi siempre se realizaban en verano, en las playas de Cabeza de Toro.



El 30 de mayo del 2018 fue la más reciente edición de Barbarella, patrocinada por Presidente. Para ellos vinieron a República Dominicana, artistas como Afrojack, Axwell e Ingrosso, The Chainsmokers, Galantis, Tchami X Mala A, Showter y Zedd, entre otros.



El evento primo hermano de Barbarella, Electric Paradise, tuvo lugar el 17 de diciembre de ese mismo año.



Ahora regresa Pav Entertainment, con Barbarella by Presidente. De hecho por estos días no dudo que la misma producción ha echado a andar por las redes sociales, con ingenuidad preesolar, una “filtración”: “Las redes sociales están al rojo vivo tras una aparente filtración que apunta a uno de los nombres más explosivos del panorama musical internacional, como parte del lineup de Barbarella by Presidente 2025: el productor francés DJ Snake”.



Y sigue la nota de prensa: “Con hits globales como Turn Down For What, Taki Taki y Lean On, DJ Snake ha dominado las listas y los escenarios más importantes del mundo, por lo que su supuesta participación en el festival dominicano ha desatado una ola de reacciones, memes y teorías entre los fanáticos”.



“Aunque los organizadores del evento aún no han confirmado ni desmentido la información, la conversación ya está en marcha y las expectativas se disparan. ¿Será DJ Snake el headliner de esta edición? ¿Qué otras estrellas acompañarán la experiencia musical más esperada del verano? Lo que sí es seguro es que Barbarella 2025 llegará el próximo 30 de agosto al Estadio Olímpico Félix Sánchez, bajo el concepto de ‘Un verano de otro mundo’, prometiendo una producción fuera de serie”.