El regalo de Nino Freestyle a sus fanáticos que se convirtió en tendencia

El rapero Nino Frestyle, oriundo de La Romana, se ha convertido sin lugar a dudas en unas de las promesas del género urbano dominicano por su versatilidad a la hora de cantar, su manera de improvisar y porque todo lo que toca, como el Rey Midas, lo que convierte en oro.

Es por eso, que tras llegar al millón de seguidores en su cuenta de instagram, de manera espontánea, el cantante le regaló a sus fanáticos el tema “El desahogo”, producido por Jhon Neón, que en tan solo un día logró conquistar más de 300 mil visitas en su canal de YouTube.

Otros de los logros con este tema, bajo su autoría, es que en menos de 24 horas, Nino Freestyle, se posicionó en las redes sociales como: “tendencia”, cosa que muy pocos artistas del movimiento logran en tan solo día.

“300 K en YouTube en un Día. Número 1 en Tendencia todavía. Estoy leyendo los comentarios en Youtobe”, con este mensaje celebró el intérprete urbano su millón de seguidores en Instagram.

Nino, después del éxito de “Aficia de un Chucky” Remix con La Insuperable, la Perversa y Secreto, que cuenta en YouTube con 27 millones de reproducciones, lanzó “Soltera de Oro”, hace un mes, y va rumbo a los dos millones de vistas.

Nino Freestyle, que cuenta con temas: “La vuelta”, “Letal”, “Eso es mío”, descubrió su pasión por la música a la edad de 12 años y comenzó a trabajar en ella de manera profesional a los 14 años cuando visitó por primera vez un estudio de grabación.

El artista, que cuenta con 637 mil suscriptores en YouTube, se destacó por su capacidad de hacer freestyle logrando romper el “Jon Z Challenge”, un récord mundial de rimas, con un total de dos mil ciento catorce (2114) palabras rimadas. En la actualidad Nino Freestyle se encuentra trabajando con la reconocida casa discográfica Chosen Few Emerald Entertainment, al igual con su casa productora Three Seven Music.