Diversas reacciones se han generado sobre el anuncio de la inoculación de los niños menores de 12 años contra el covid-19. Tal es el caso de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Luz Herrera, mantiene su posición en contra de esta decisión de las autoridades sanitarias.

“No se puede inventar, no se puede actuar de forma empírica en este segmento poblacional. No tenemos evidencia de efectividad inmunogenicidad, por lo tanto, no es que estemos desacuerdo porque la vacuna debe de ser universal y debe de llegar hasta ahí pero se debe esperar un compás de espera hasta que avance”, expresó durante una entrevista en Despierta con CDN.

Herrera enfatizó que las vacunas no tienen el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), para su implementación.

Herrera invitó a las autoridades a no distraerse con las vacunas de los menores de 12 años, exhortandole a inmunizar a los adultos.

No obstante, el director del Hospital Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, manifestó que los infantes deben ser vacunados por la vulnerabilidad que representan para las enfermedades.

Precisó además que estos pueden ser focos de contagio del virus a sus familiares.

“La apertura de las clases significa aglomeración de los niños en las escuelas y el gran temor que tenemos es que esta reapertura genere un rebrote”.

Sostiene que existen estudios e investigaciones en China que favorecen la vacunación de infantes contra el covid desde los tres años de edad.

Terrero, quien también asesor en Enfermedades Infectocontagiosas del Colegio Médico Dominicano (CMD), indicó que estos estudios plantean la inmunización con un ajuste de dosis contra el virus, usando dos proporciones una de 1.5 y 3.0 microgramos, esta última ha tenido una respuesta inmunológica positiva.

“Las vacunas se han utilizado siempre en la población pediátrica. Esta es la población más vacunada. Tanto vacunas bacterianas como virales”, dijo.

Terrero informó que no ha recibido casos de miocarditis asociados a los efectos de la vacuna.

Levantamiento de restricciones

El galeno fue uno de los primeros especialistas en sugerirle al Gobierno que sean exigidas las tarjetas de vacunación contra el covid-19 en los lugares públicos como requerimiento para levantar las restricciones del toque de queda.

“La tarjeta debía implementarse en la República Dominicana, otros países ya lo habían hecho, porque es necesario organizar la casa para convivir todos con los menos conflictos posibles”, indicó.

Sostuvo que es un derecho que tiene la ciudadanía en decidir si se inocula o no contra el virus, sin embargo, indicó que el riesgo de infectar a los ya vacunados es mayor.

Precisó que esta decisión traería como consecuencia el aumento de la ocupación hospitalaria por la enfermedad o incluso la muerte del paciente.

En ese mismo orden, Herrera aseguró que el derecho a la colectividad está por encima de todo, alegando que vacunarse es una responsabilidad ciudadana para controlar los casos covid.