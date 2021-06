Estados Unidos y Venezuela con ventaja en la súper ronda

Estados Unidos y Venezuela arrancarán con ventaja sobre Canadá y República Dominicana en la súper ronda del Preolímpico de las Américas de béisbol que se jugará viernes y sábado en dos ciudades de Florida y que reparte el penúltimo boleto de la disciplina para "Tokio 2020".

Venezuela, que ganó sus tres encuentros de la primera ronda --incluyendo el choque contra Canadá--recibirá el viernes a República Dominicana (2-1 en primera ronda, pero 0-1 entrando a la fase definitiva) a la 1 pm ET en The Ballpark of the Palm Beaches de West Palm Beach. Estados Unidos (2-0, 1-0) se medirá a Canadá (2-1, 0-1) en el mismo escenario, pero a las 7 pm ET.

Estados Unidos derrotó 8-6 a República Dominicana el martes y Venezuela 5-0 a Canadá el miércoles por lo que ambos arrastran esos resultados a la fase final por reglas del evento. Para Canadá y Dominicana terminar en primer lugar necesitan ganar sus dos juegos y esperar que Estados Unidos y Venezuela no sigan invictos.

Aníbal Sánchez y Enny Romero, dos lanzadores con experiencia en las Grandes Ligas estadounidenses (MLB) abrirán por los dos equipos latinoamericanos. Sánchez lanzó cuatro entradas en el triunfo de Venezuela sobre Cuba en la roda regular el lunes, mientras que el zurdo Romero debutará con la escuadra quisqueyana en el torneo.

El sábado, la acción se trasladará al Clover Park de Port St. Lucie. Canadá visitará a República Dominicana y Venezuela a Estados Unidos. El mejor equipo avanzará al béisbol de los Juegos Olímpicos, mientras que los que terminen en segundo y tercer puestos tendrán otra última oportunidad en el último clasificatorio de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) en Puebla, México, del 22 al 26 de junio.

Corea del Sur, Israel, Japón y México están clasificados al torneo de seis equipos de Tokio.

"Desde que juntamos el equipo nos trazamos una meta. Le dije a mis jugadores que nunca duden de ellos y que el juego no se termina hasta que cae el último out", dijo el manager venezolano José Alguacil.

"Tenemos que seguir luchando. Aún no hemos llegado a donde queremos llegar", agregó.

República Dominicana anotó 24 carreras y pegó nueve cuadrangulares, superando ampliamente a los otros finalistas, pero eso no será relevante, salvo que se produzca una situación que obligue a usar algunos de los criterios de desempate.

"Las reglas del torneo están claras, pero nosotros nos enfocamos en jugar duro cada día, no bajamos la guardia, salimos a pelear cada lanzamiento y cada turno y el propósito se mantiene", dijo Héctor Borg, el manager de República Dominicana.

"Nuestros objetivos no han cambiado: Ganar el boleto a Tokio o uno de los puestos para el último clasificatorio y entrando al fin de semana, ambas posibilidades siguen abiertas", dijo José Gómez, el gerente general del equipo.

Estados Unidos ha participado en cuatro de los cinco torneos de béisbol de los Juegos Olímpicos (1992, 1996, 2000 y 2008), además de los eventos de exhibición de 1984 y 1988. La selección de las barras y las estrellas ganó el torneo por invitación de 1988 en Seúl y el oro de Sidney 2000, así como el bronce de Beijing 2008, la última vez que la pelota estuvo en el programa olímpico.

Canadá perdió el partido por el tercer lugar en Atenas 2004 y no pasó de la primera ronda cuatro años después en sus dos apariciones olímpicas. República Dominicana clasificó a Barcelona 1992 y fue uno de los invitados al torneo de exhibición de Los Angeles ´84. Venezuela es el único del grupo que nunca ha jugado un partido del béisbol olímpico.

"Tendremos que dar un paso adelante como jugadores y entrenadores para estar listos el viernes y el sábado", dijo el dirigente de Canadá, Ernie Whitt. "Nuestros jugadores saben lo que está en juego y la oportunidad única que tenemos aquí en lo que estamos tratando de lograr. No tengo ninguna duda de que nuestro equipo responderá", agregó.