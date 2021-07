Exadministrador de Edenorte aclara no salió huyendo del país

Tras los rumores de su salida por presunta investigación penal en su contra, el ex administrador general de Edenorte Julio César Correa, expresó este viernes que su viaje al extranjero es por asuntos familiares.

“Julio César Correa, no tiene ningún impedimento para ejercer y disfrutar los derechos fundamentales que le reconoce la constitución y los tratados internacionales y que se presentará ante cualquier autoridad tan pronto sea debidamente convocado”, explicó el comunicado.

Precisó que tan pronto sean resueltos los asuntos por los cuales salió del país, regresará.

El escrito indicó que César Correa ha mostrado su interés de colaborar activamente con las investigaciones para que no exista duda de que su gestión frente a la cosa pública fue totalmente transparente.

Comunicación íntegra

A través de los medios de comunicación digitales y redes sociales ha sido difundida la falsa noticia de que el señor Julio César Correa, ex administrador general de Edenorte, decidió emprender la huida, en razón, de la existencia de un proceso de investigación penal iniciado en su contra por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Sin embargo, de lo que se trata es del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito que tiene todo ciudadano, del cual no está excluido el señor Julio César Correa, quien ha viajado al extranjero por asuntos familiares los cuales una vez resueltos regresará al país.

Julio César Correa, se ha caracterizado en todos los actos de su vida, tanto públicos como privados, en ser una persona transparente y responsable, que desde el primer momento ha mostrado su interés de colaborar activamente con las investigaciones para que no exista duda de que su gestión frente a la cosa pública fue totalmente transparente.

Hacemos de conocimiento que en la actualidad el señor Julio César Correa, no tiene ningún impedimento para ejercer y disfrutar los derechos fundamentales que le reconoce la constitución y los tratados internacionales y que se presentará por ante cualquier autoridad tan pronto sea debidamente convocado.

Por tanto, si hasta este momento no ha sido convocado por ninguna autoridad, ni le ha sido colocado impedimento de salida del país, sería ilegal impedir el libre tránsito de un ciudadano sin un mandato jurisdiccional y un auténtico atentado al debido proceso, siendo necesario recordar, en palabras de 2 la honorable Procuradora General de la República, Mirian Germán Brito: “Las normas del debido proceso deben ser aplicadas a todas y todos los ciudadanos sin importar quien sea”. Entendemos que el periodismo responsable no debe hacerse eco de noticias que no sean conforme a la verdad, pues, de lo contrario, se estaría contribuyendo a la desinformación de la sociedad, dañando a su vez la imagen de un ciudadano, así como la creación de juicios paralelos que lo afectan tanto a él como a sus familiares.

Los hombres que le han servido a la patria nunca tendrán miedo de ser interpelados, su honor descansa en la satisfacción del deber cumplido y en la valentía de decir presente cuantas veces sea llamado, sin huir, Julio Cesar Correa sin duda, es uno de esos hombres. Emery Colomby Rodríguez, Cristian B. Mendoza y Rey A. Fernández L. Abogados del Sr. Julio Cesar Correa Mena.