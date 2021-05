Gobierno contempla inocular a menores con vacuna Pfizer

Con las nuevas vacunas contratadas a la farmacéutica estadounidense Pfizer, el Gobierno contempla iniciar la inoculación anticovid-19 entre los menores de 12 a 17 años de edad.

El acuerdo firmado entre el Estado y el citado laboratorio, establece que las autoridades deberán pagar 119 millones 999 mil, 880 dólares, es decir, 6 mil 839 millones, 993 mil, 160 pesos dominicanos, por 9 millones 999 mil, 990 dosis del antígeno.

De acuerdo a informaciones oficiales, el Gabinete de Salud también estudia aplicar una tercera dosis del fármaco para garantizar la inmunización contra la afección infectocontagiosa.

“Tenemos que prepararnos para administrar un refuerzo dentro de nueve a 12 meses y el presidente está separando vacunas para ese proceso”, expuso el ministro de Salud Pública Daniel Rivera, al ser abordado por la prensa en el Palacio Nacional.

Controversia

A pesar de ser aprobado en única lectura, la resolución para la compra de nuevas dosis de vacunas generó intensos debates en la Cámara de Diputados en contra de la adquisición de un nuevo cargamento para prevenir el contagio de la enfermedad viral.

En la sección extraordinaria celebrada el pasado lunes, 57 congresistas se opusieron a la disposición ejecutiva, indicando que la citada compañía nunca envío al país los 7 millones 900 mil dosis del preparado, suscrito en un primer acuerdo.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Suárez, dijo que el Gobierno le mintió e hirieron a la República Dominicana peor que los Estados Unidos en las intervenciones de 1916 y 1965, al hacer una adenda a un contrato que una de las partes no cumplió.

Asimismo, Omar Fernández, congresista de la Fuerza del Pueblo, criticó el retraso de la farmacéutica estadounidense e instó a las autoridades a analizar mejor los contratos firmados con los demás laboratorios.

De su lado, Gustavo Sánchez, vocero de la bancada peledeísta en la Cámara Baja, señaló que aprueba el Plan Nacional de Vacunación y todas las iniciativas que combatan la pandemia del coronavirus; sin embargo, explicó que no apoyó la adenda porque la farmacéutica no cumplió con el país al no llegar las vacunas en abril pasado, conforme a lo pactado con el Gobierno. Además de que la empresa no puede ser demandada en caso de incumplimiento.

Cifra de vacunados

Con más de dos millones de personas vacunadas, hasta la fecha el país ha recibido 4 millones 646 mil, 400 dosis de vacunas para inocular a la población con el biológico que contrarresta el contagio de la patología.

El primer conjunto de preparados para combatir el virus arribó el 15 de febrero, con 20 mil dosis de la vacuna Covishield de la India.

El segundo grupo de 30 mil dosis fue donado por la nación asiática, y aterrizó en República Dominicana el 20 de febrero.

Para el 23 de febrero, las autoridades recibieron 768 mil dosis de la vacuna china Sinovac y el 17 de marzo, un millón de Sinovac y 50 mil de Sinopharm, ambas procedentes del Estado que detectó el primer caso de coronavirus en el mundo. Días después, el 21 de abril, el Gobierno chino hizo la entrega de 500 mil dosis.

Las autoridades también han adquirido 278 mil 400 dosis de la vacuna de Astrazeneca, bajo el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, el cargamento más grande llegó el cinco de mayo, con 2 millones de dosis de vacunas Sinovac.

Cero muertes por covid-19

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 1,016 casos nuevos y cero fallecimientos de coronavirus.

Ante la emisión del boletín epidemiológico, la cifra de defunciones causadas por la pandemia permanece en 3 mil 597, con una tasa de letalidad que se encuentra en 1.29 por ciento.

Empero, el número de personas infectadas aumentó a 279 mil 565, con 234 mil 785 individuos recuperados y 41 mil 183 casos activos. Asimismo, el ente gubernamental indicó que 30 mil 839 menores de 20 años han resultado contagiados con el coronavirus (Sars Cov 2), así como 961 trabajadores de la salud y 956 embarazadas.

Por otro lado, la positividad diaria del virus está en 22.10 por ciento y la de las últimas cuatro semanas en 12.11 por ciento.

Mantienen vigilancia epidemiológica

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, anunció ayer que aumentaron la vigilancia epidemiológica en la zona fronteriza, para evitar la entrada de personas infectadas con las variantes británicas y brasileñas que circulan en la nación vecina. “Tenemos puntos de tomas de muestras y la vigilancia sigue activa en esta zona”, expresó el incumbente en la rueda de prensa semanal que realiza el Ministerio de Salud Pública sobre la situación actual del coronavirus. Asimismo, aseguró que el país no tiene casos confirmados de las nuevas cepas. En otro orden, con un 58 por ciento de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que a los fines de reducir y controlar el rebrote de la covid-19 en el Gran Santo Domingo, comenzaron a monitorear los casos positivos al virus en las comunidades pertenecientes a la citada demarcación. Según el boletín epidemiológico, el área que presta atenciones médicas a los enfermos de mayor gravedad tiene 306 camas ocupadas de las 532 disponibles en la red sanitaria. Mientras que la capacidad de camas regulares está en 33 por ciento, con 794 utilizadas de las 2 mil 435 habilitadas. Del mismo modo, el reporte señaló que el uso de ventiladores para la respiración asistida se ubica en 48 por ciento, con 194 ocupados de los 407 que disponen los centros de salud.