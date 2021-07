Grupos populares Licey y Canca La Reina reclaman asfaltado

Grupos populares de Licey y Canca la Reina realizaron una marcha caravana, exigiendo a las autoridades de Obras Públicas el asfaltado de sus caminos vecinales.

La marcha, que inició en la entrada de Canca la Reina con la presencia de decenas de manifestantes, fue convocada por el Frente Amplio de lucha Juvenil Unidos (FALJU), Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP), Comité Unidos Para Vencer, (CUPAVE), Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), entre otras.

Carlos Manuel Durán, del Frente Amplio de Lucha Juvenil Unidos, expresó que las organizaciones sociales y populares del municipio de del Licey y la parte baja de Moca decidieron lanzarnos a la calle en demanda de que las autoridades entiendan que necesitan solución al deterioro de sus calles.

"Las autoridades se han hecho de la vista gorda, tienen los equipos aquí y asfaltaron la carretera principal de Canca la Reina y dicen que nos han dado mucho, con 5 km de asfalto que tiraron en nuestra comunidad", expresó Durán.

Dijo que con esta acción le demuestran al gobierno el descontento que tienen con ellos, que van a continuar la lucha, y que en las próximas horas van a reunirse para decidir un plan de acción más contundente en reclamo de que se construya la carretera del Pico, la carretera de la chicharra como también la carretera de Las Canas y todos los caminos vecinales que han estado exigiendo en Canca la Reina y el municipio del Licey.

En ese sentido detalló que piden 6 kilómetros de asfalto para Canca la Reina, más 15 para el municipio de Licey al Medio, y 5 km de asfalto para La Paloma.

"Es una dádiva que le estamos pidiendo al gobierno, a partir de hoy estas comunidades no vamos a permitir que los equipos salgan de las comunidades si no están asfaltados todos los caminos" expresó el dirigente popular, al tiempo de detallar que las autoridades de Obras Públicas mandaron al ayuntamiento a preparar los caminos y ahora dicen que no hay asfalto para esas comunidades.