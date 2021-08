Tras el fallecimiento del hijo del empresario Ángel Rondón, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, y varias figuras de la clase política del país, acuden a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a solidarizarse con el principal imputado en el caso Odebrecht.

Desde las 4:00 de la tarde de este miércoles se encuentran expuestos los restos de Ángel Junior Rondón, conocido como Yutico en la funeraria.

A pocos minutos de las 4:00 de la tarde, funcionarios de la pasada y presente gestión empezaron a llegar a la funeraria Blandino a extender su solidaridad con el reconocido empresario.

Entre los políticos que acudieron a dar su pesar por la muerte del hijo de Rondón se encuentra además los ex ministros de Obras Públicas Víctor Diaz Rúa; el exsenador, Pedro Alegría; el ex procurador de la República, Francisco Domínguez Brito; el exministro de Turismo, Francisco Javier García y Alejandro Montás, ex director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Asimismo el ex candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo y el pasado vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara.

De igual modo, los actuales diputados por la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado y Omar Fernández; el diputado Pedro Botello. Además, asistieron actuales funcionarios como el ministro de Interior de Policía, Jesús-chú- Vázquez y el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez.

Además, destacados juristas como Carlos Salcedo y Olivo Rodríguez Huerta, han acudido este miércoles a solidarizarse con el principal imputado de los sobornos Odebrecht.

Ángel Junior Rondón, a quien llamaban "Yutico", falleció luego de ser ingresado en la unidad de intensivo en un centro de salud.

"Descansa en paz mi eterno guerrero @ARondonmarte te amaré por siempre!", expresó el imputado Ángel Rondón mediante un tweet.