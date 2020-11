Hollywood se vuelca en las elecciones y en echar a Trump de la Casa Blanca

Con los cines en coma inducido y las salas de conciertos al borde del jaque mate, Hollywood y el mundo del espectáculo en EE.UU. se han volcado en el único show que no ha cerrado por la pandemia: la campaña electoral a la Casa Blanca y la ofensiva demócrata para derrotar a Donald Trump.

Si Joe Biden no logra la victoria en estas elecciones no será por la falta de estrellas en sus filas.

De manera casi unánime, las figuras del cine, la música, la televisión y el famoseo en general en EE.UU. han mostrado su incondicional respaldo al exvicepresidente y su alergia (por no decir absoluta repulsa) a todo lo que Trump representa.

Y ese espaldarazo a Biden de las "celebrities" ha llegado hasta el mismo día de la votación.

APURANDO HASTA EL FINAL

"¡Yo voté! ¡Vamos América!".

Así mostró hoy su apoyo a los demócratas Jennifer López, una de las estrellas que apuró hasta el último día para depositar su voto y que posó muy sonriente en Instagram con su pegatina "yo voté".

Otra reina de las redes sociales que dejó sus deberes hasta el tiempo de descuento fue Cardi B, quien comentó este martes su cita ante las urnas con su inimitable estilo.

"He votado. Fue súper fácil. Lo más difícil fue salir del jodido coche. Vayan a votar, porque te sientes como... No sé, te sientes bien después de votar: sientes que has hecho algo", aseguró la rapera, una más de las cantantes a favor de Biden.

Mucho más impredecible era el voto del desconcertante Kanye West, quien afirmó hoy que esta era la primera vez que participaba en unas elecciones y que acabó votándose a sí mismo tras flirtear en los últimos meses con una posible carrera en la política.

Pero al margen de los que esperaron hasta el 3 de noviembre para acudir a las urnas, muchas otras figuras del cine y la música votaron en los días previos y, en una inmensa mayoría, dejaron claro que en 2020 Biden es su candidato.

EL ÚLTIMO Y FEMENINO EMPUJÓN

La víspera de la cita electoral fue una demostración más del estelar elenco que ha congregado Biden para su candidatura empezando por Lady Gaga, que ayer acompañó al demócrata en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.) en su último acto de campaña.

"Voten como si su vida dependiera de ello, o voten como si las vidas de sus hijos dependieran de ello, porque así es", aseguró Lady Gaga.

"No importa cómo te identifiques: ahora es la oportunidad de votar contra Donald Trump, un hombre que cree que su fama le da el derecho de agarrar a una de sus hijas, hermanas, madres o esposas por cualquier parte de sus cuerpos. Voten a Joe: es una buena persona", añadió la cantante y actriz.

También se subieron anoche al escenario, para escoltar en Filadelfia a la aspirante demócrata a vicepresidenta, Kamala Harris, John Legend y Common, que cantaron su oscarizada "Glory", de la cinta "Selma" (2014).

Pero el último empujón a los demócratas provino sobre todo de estrellas en femenino.

Beyoncé anunció oficialmente su apoyo a Biden y pidió a su Texas natal un esfuerzo final a favor de los demócratas; Taylor Swift, antes una referencia del sur conservador, insistió una vez más en que su papeleta será azul; Billie Eilish defendió el voto contra Trump como la opción del cambio; y Ariana Grande dijo hoy que "es un bonito día para votar por Biden y Harris".

De una generación completamente diferente, Harrison Ford argumentó ayer que "el liderazgo" es ahora mismo "el problema más urgente" en EE.UU.

"Biden es un centrista. Cree en las coaliciones, en el consenso", opinó el actor asegurando que el demócrata podrá cambiar el rumbo de la lucha contra la crisis climática.

¿ALGÚN TRUMPISTA EN LA SALA?

Pese a que su fama escaló hasta el cielo gracias a la televisión con "The Apprentice", Trump ha pasado los últimos cuatro años enfrentándose rabiosamente a las estrellas de la industria del espectáculo en torno a temas como el feminismo, la crisis climática, la inmigración o el antirracismo.

Sus apoyos entre las figuras del cine y la música se pueden contar con los dedos de las manos, pero Trump sorprendió el lunes al fichar al rapero Lil Pump para su cierre de campaña en Grand Rapids (Michigan, EE.UU.).

"He venido aquí para decir, señor presidente, que aprecio todo lo que ha hecho por nuestro país. Trajo a las tropas a casa y está haciendo lo correcto. MAGA 2020, no se olviden de esto", dijo el músico estadounidense de ascendencia colombiana en referencia al lema "Make America Great Again" (Hacer a EE.UU. grande de nuevo).

Trump también recibió hasta el último momento el aliento de James Woods, uno de los escasos actores de renombre que le han respaldado de forma constante.

"Los presidentes más auténticamente populistas han sido hombres duros que aman esta nación. Donald Trump es una clásica encarnación (de eso) en el molde de Andrew Jackson y Teddy Roosevelt: enormemente imperfecto, pero poderoso y provocador", aseguró hoy en Twitter. EFE