Inflamación en las cuerdas vocales afecta voz de Eddy Herrera

Santo Domingo.- El merenguero Eddy Herrera tiene afectada su voz debido a una inflamación que sufre en las cuerdas vocales.

Esto le ha impedido hablar en voz alta, por lo que se vio obligado asistir a un centro de salud donde le aseguraron que en 48 horas podrá recuperar su estabilidad.

Te recomendamos: Eddy Herrera prepara álbum con duetos y Daniel Santacruz se muda al país

“Amanecí así con mi voz en el suelo, no puedo hablar duro, ni nada de esto. No sé qué me pasó, fui al médico que me dio 48 horas para recuperar de nuevo mi voz. Tengo bien inflamadas las cuerdas”, dijo “El galán del merengue”, en un video que compartió en Instagram.

Herrera, quien se encuentra promoviendo el tema “Mi forma de amar”, junto a Daniel Santacruz está confiado en que, con Dios por delante, estará bien.