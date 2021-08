Inicio preliminar de Faña suspendido para el miércoles

La audiencia preliminar contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, acusado de agredir sexualmente a una compañera de trabajo, que estaba pautada para iniciar hoy fue suspendida para el próximo miércoles 18 de agosto.

El juez Daniel Nolasco, de la Tercera Sala Penal de la Corte Apelación del Distrito Nacional, reenvió la vista para el referido día a las 2 p.m. a solicitud del Ministerio Público, que de acuerdo a lo dicho por la defensa de Faña, informó en el tribunal que la Procuraduría suspendió las labores en la tarde de ayer debido a los efectos de la tormenta tropical Fred.

El jurista Carlos Olivares, quien representa al suspendido funcionario, dijo que se opuso al aplazamiento, pues, aseguró que "esperan con ansias" el conocimiento de la audiencia.

Durante la audiencia preliminar, el juez Nolasco examinará la acusación que el Ministerio Público presentó contra Faña para determinar si existen o no indicios suficientes para enviarlo a juicio de fondo.

En caso de que se dicte apertura a juicio, Faña será juzgado ante una de las tres salas penales de la corte. De acuerdo al Código Procesal Penal, el juez dicta este auto cuando considera que la acusación tiene fundamentos para justificar la probabilidad de una condena. Esta resolución no es susceptible de ningún recurso.

La normativa también indica que, en cambio, el juez dicta el auto de no ha lugar por varias razones, por ejemplo cuando el hecho no se realizó, no fue cometido por el imputado o la acción penal se ha extinguido