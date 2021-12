J Balvin recibió el premio al “Artista del Año Afro-Latino” y generó polémica

J Balvin vuelve a ser objeto de críticas, esta vez, después de que este domingo 26 de diciembre el artista obtuviera la distinción como “Artista del Año Afro-Latino” durante la ceremonia de los AEAUSA, en los Premios del Entretenimiento Africano.

El premio para el colombiano, que competía en la categoría con otros artistas como Dubosky, The Ganez, Iza, Nacho, Sami Boy y Bad Bunny, ocasionó el malestar entre los internautas que han han expresado molestias por la distinción, así como también porque el cantante aceptó recibir el premio.

Entretanto, el cantante agradeció la distinción vía Instagram. “No soy afro latino pero gracias por dame un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”, compartió el músico en sus redes sociales.

No hace mucho el cantante colombiano J Balvin se vio involucrado en un par de polémicas. Es el caso del intercambio de palabras con René de Calle 13 por sus críticas a los premios Grammy Latin y el escándalo por el video de su canción “Perra”, que al final tuvo que eliminar de su canal de YouTube.

La confirmación de que J Balvin será el protagonista del Superconcierto de la Feria de Cali desató una gran polémica, al punto de que varios colectivos de mujeres exigieron a los organizadores que se cancele la puesta en escena del reggaetonero paisa.

La canción “Perra” de Balvin, que interpreta junto a la dominicana Tokischa, es el motivo por el que este grupo de mujeres le solicitan al comité de la feria que el intérprete del género urbano no se presente en el evento.

Dentro de los firmantes hay, al menos, 10 organizaciones que le piden a la Alcaldía de Cali, dirigida por Jorge Iván Ospina, así como a Corfecali y a la empresa Araujo Moncada Eventos, que cancele el concierto o, por el contrario, quiten al cantante de ‘Mi gente’ del repertorio. Así lo confirmó Olga Casa, una de las demandantes, que considera que ella y sus colegas están en completo desacuerdo con las letras de las canciones “misóginas” de J Balvin.

Hasta el mismo Alcalde, Jorge Iván Ospina, se manifestó sobre el tema y lo hizo en apoyo a quienes piden que se cancele la presentación del artista. Asimismo, indicó que, aunque este tema no es competencia propia de la alcaldía, concuerda con que nadie debería asistir al evento.

“Estaría de acuerdo con que nadie les compré una boleta y no se traslade la responsabilidad a la Alcaldía”, afirmó Ospina, quien además señaló al público como el principal responsable de la asistencia o no al concierto, teniendo en cuenta “sexismo que existe” en las letras del paisa, razón para que, según él, no se presente en la festividad.

En ese mismo orden, el mandatario local agregó: “Hay un letra inapropiada y veo muchas boletas vendidas a mujeres y me parece que hay mucho proceso pedagógico que desarrollar, porque la mejor manera de castigar al cantante es no ir a verlo”.

Sin embargo, el artista confirmó que estará en Cali y que hará su show como se había comprometido en meses anteriores: junto a él estarán Guayacán Orquesta, Willy García, Sergio Vargas, el Binomio de Oro, Jessi Uribe, Paola Jara, Silvestre Dangond y Agudelo 888. Este evento se realizará de 7:00 a.m. a 4:00 p.m en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

En este gran concierto además participarán diferentes Dj y miembros de distintas escuelas de baile de la capital del Valle del Cauca. “Este gran proyecto popular se apertura con toda la potencia y la energía de nuestro pueblo salsero y todos los días contará con Dj’s, bailadores y escuelas de baile”, expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.