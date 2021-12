 J Luminari entrega sus “Sentimientos” en primer disco

La versatilidad es un sello que le identifica, J Luminari es un novel artista que escribe y canta para abrir paso en el competitivo mundo de la música, el exponente urbano se considera una persona positiva, de esta manera entrega su EP “Sentimientos”, carta de presentación en una mezcolanza de ritmos para el gusto del público más exigente, que busca cosas nuevas de calidad.

De las cosas que más le satisface a Luminari es que a pesar del poco tiempo que tiene en el ámbito musical, su propuesta ha tenido una receptividad impresionante, logrando que sus canciones lleguen a diferentes países de diferentes partes del mundo.

Tiene canciones de varios géneros urbanos como trap, reggaetón, rap, dembow, entre otros; al tiempo de ofrecer sus temas en español e inglés, alcanzando así diferentes mercados y públicos. Ha colaborado con artistas como Chimbala, R8 En La Casa, MedicenSanto y varios artistas de Nueva Jersey, aunque le gustaría colaborar en especial Myke Towers, porque considera que la combinación de flows sería genial.

“Lo que más me satisface es que mi música es del agrado de muchas personas, sueño con ser un cantante mundialmente famoso. Me gustaría lograr los sold out en estadios grandes como el Madison Square Garden”, confiesa el novel J Luminari.

Juan J. Díaz Riveras, nombre de nacimiento del cantante y compositor, es oriundo de Caguas, Puerto Rico, aunque en la actualidad reside en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva Jersey.

El EP de J Luminari se encuentra disponible en todas plataformas digitales de música. En los próximos meses el artista estará presentando un sencillo en inglés que sería parte del EP “Mixed Emotions 2”, así como un trap en español.