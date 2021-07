Johnny Ventura, un padre ‘’hasta la tambora’’

"He tratado de que mis hijos conozcan lo que a mi juicio es bueno y lo que es malo, dónde están los huecos de la vida, dónde pueden caer y perecer, para que tengan esas herramientas y se puedan conducir del modo que lo han hecho".

Juan de Dios Ventura Soriano es un destacado cantante dominicano de merengue, conocido popularmente como ‘’El Caballo mayor’’, que ha llevado a la República Dominicana a su máximo esplendor con este ritmo, su carisma y su trayectoria y que durante un desayuno con el periódico elCaribe nos compartió su experiencia como padre y de lo que ha significado criar a sus hijos.

Hoy es el día que el calendario nacional reserva para los padres y el ícono del merengue indica que como procreador ha tratado de aplicar la teoría de su madre supervisando permanente a cada uno de sus hijos.

Johnny proviene de una familia matriarcal, en la que su madre se hizo cargo de sus hijos cuando su padre los abandonó, una madre soltera abnegada que les educó con el ejemplo y altos valores humanos.

‘’Mis hijos dicen que soy muy duro, pero yo pienso que soy flexible cuando me comparo con mamá, porque yo no les he aplicado, generalmente, la técnica de ‘’Jack Veneno’’ que mamá nos aplicaba a nosotros’’, indicó Johnny entre risas.

Sin embargo, continúa exponiendo, “sí he tratado de que conozcan lo que a mi juicio es bueno y lo que es malo, dónde están los huecos de la vida, dónde pueden caer y perecer, para que ellos tengan esas herramientas y se puedan conducir del modo que lo han hecho. Ellos, a su vez, han cuidado a sus hijos así mismo y eso me da satisfacción’’.

Ventura está casado desde hace treinta y dos años con Nelly Josefina Flores de Ventura (Fifa), con quien procreó tres de sus siete hijos. Juan De Dios Ventura Flores Jandy Ventura & Los Potros y Juan José tienen su propio proyecto musical y Ana Yahaira, la más pequeña, canta en su orquesta y ayuda a su hermano Juan José con el manejo de la oficina Johnny Ventura & Asociados, en la cual “El Caballo” es el guía y mentor.

Sobre la crianza de sus hijos indica que ‘’en casa no hay una pela todos los días ni un regaño todos los días, pero ellos saben que con una sola mirada que le demos estamos aprobando o desaprobando lo que es y cuando se lo tengo que repetir ya no se lo digo con la vista, se lo dejo saber de un modo más severo’’.

‘’Yo fui criado con mamá. No había psicólogo en aquel tiempo y si lo había no lo había con la preponderancia que hoy tienen en el mundo de la conducción del ser humano, pero mamá aplicaba una técnica bastante dura que yo no he querido aplicarla con ellos’’, afirma el merenguero.

Johnny Ventura afirma que su experiencia ha sido satisfactoria como padre, abuelo y recientemente bisabuelo.

‘’Me siento muy feliz de tener una familia como la que Dios me ha dado, de tener una mujer que ha sido la conductora, porque recuerda que yo viajaba demasiado o hacia el interior o hacia el exterior y ‘’Fifa’’ siempre ha estado ahí para manejar no solamente los hijos, sino los nietos y ya cargó su bisnieto; es decir que ella sabe que la lucha continúa pero ha sido una experiencia muy bonita”, expresó.

Su vida artística

Johnny Ventura fue muy popular en las décadas de 60, 70 y 80 en la República Dominicana.

Innovó con sus letras y su pegajoso ritmo, acompañado de su grupo ‘’El Combo-Show’’. Era un sonido diferente para la época, que disfrutaba de la aceptación de una gran fanaticada que empezó a seguirlo.

El Combo Show de Johnny Ventura fue declarado en 9 ocasiones Combo del Año por la prestigiosa revista norteamericana Record World, cuya área latina era conducida por el destacado periodista cubano Tomás Fondora.

Ventura modernizó el ritmo merengue introduciendo saxofones, trompetas, piano, tambores, efectos electrónicos, timbales, e incorporando elementos de otros ritmos, pero sin perder la esencia y los colores naturales del merengue.

Durante su vida artística ha mostrado su arte por diferentes países del mundo, entre ellos: Puerto Rico, Haití, Aruba, Canadá, Jamaica; Venezuela, Curazao, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Saint Croix, Saint Marteen, Saint Thomas, Martiniqués, Guadalupe, Vieques, Tortola, Nassau, Nicaragua, El Salvador, Cuba. También ha tenido presentaciones en casi todo el continente europeo, así como en casi todos los estados y ciudades de los Estados Unidos.

Ha recibido más de 4,800 placas y reconocimientos, otorgados por diferentes entidades públicas y privadas de todo el mundo.

Además, fue condecorado por el Congreso Nacional como el Merenguero del Siglo, en el año 2000. Se convirtió en el primer artista dominicano en ser invitado a la toma de posesión de un presidente norteamericano en el 1974, cuando ganó Jimmy Carter ganó las elecciones presidenciales.

Su discografía está compuesta por 105 producciones discográficas, siendo el artista dominicano más prolífico en ese sentido. Sus grabaciones han sido premiadas con 28 discos de oro y 2 de platino, además un Grammy Latino en el año 2004 y un Grammy a la Excelencia por su trayectoria en el 2006.

Muchos lo consideran como El Padre del Merengue Moderno; otros lo llaman La Alegría del País; El Merenguero del Siglo; La Leyenda Viva del Merengue; La Industria Nacional de La Alegría; El Caballo Mayor; El Señor del Merengue o El Hijo del Pueblo. Todos los nombres son válidos porque expresan la gran admiración que siente el pueblo por Jhonny que, como se ha visto, también es “un padre hasta la tambora’’.