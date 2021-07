Al hablar en las honras fúnebres de su madre, Yolanda Reyna, el expresidente Leonel Fernández resaltó las cualidades de su progenitora y, tras contar las vicisitudes que ella experimentó para sostener su familia, consideró que el gran legado es que una madre soltera no está condenada al fracaso.

“Si mi madre deja un legado, si deja alguna lección, es el hecho de que una madre soltera no está destinada al fracaso per se. Lo que se requiere es dignidad, sentido de honor, amor a su familia, amor al prójimo y trabajo. Ella lo logró. Ella, por tanto, es un símbolo de inspiración no solo para su familia sino para todo el pueblo dominicano”, expresó con voz entrecortada tras concluir la misa de cuerpo presente que ofició monseñor Víctor Masalle, en la Funeraria Blandino, donde sus restos fueron velados desde la tarde de ayer.

Fernández agradeció la solidaridad expresada y dijo que la gran cantidad de personas que desfilaron para despedirla constituye un reconocimiento al símbolo de inspiración que fue en vida.

“Desde ayer en la noche hemos recibido personas de los distintos estratos sociales, desde lo más encumbrado desde el punto de vista político y social hasta los más humildes y todos han venido porque reconocen en doña Yolanda ese símbolo”, expresó.

A Fernández se le quebró la voz en la parte final de sus palabras: “Descanso eterno a mi madre, mi querida madre. Nunca te olvidaremos, habrá un gran vacío, pero el amor hacia ti será siempre”, concluyó.

A Fernández también se le quebró la voz cuando relató que su madre trabajó día y noche en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para el sustento de él, su hermano Dalcio y la familia que dejó en el país.

Los restos de Yolanda Reyna Romero fueron sepultados en el Cementerio Cristo Redentor.