Leonel Fernández confirma divorcio con Margarita

Santo Domingo – El ex presidente de la República, Leonel Fernández, confirmó su divorcio con Margarita Cedeño. Esto, al explicar de qué se trataba la separación de libros del que se refirió la ex primera dama en una entrevista radial.

Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, durante la reunión de su partido expresó que lo dicho por Cedeño, de que el alejamiento entre ellos fue con “separación de libros”, no es más que una broma que hubo entre ellos una vez.

“Eso fue un chiste. Eso fue una broma verdad, que en un momento dado estamos conversando y yo le digo: nosotros nos casamos bajo el régimen de la separación de libros. Y efectivamente, cada quien es muy celoso con sus libros y eso ha sido así. Pero es un chiste…”, sostuvo.

Margarita Cedeño fue la primera en confirmar en una entrevista que está separada del expresidente Leonel Fernández, acabando así con los rumores que había de un divorcio entre ambos dirigentes políticos.

Fernández y Cedeño contrajeron matrimonio el 9 de febrero del 2003, a un año de que Fernández volviera al poder en el 2004.

Tienen una hija en común, Yolanda América. Hasta convertirse en esposa del hoy presidente de la FP, Cedeño era desconocida en el mundo político, pero en el primer gobierno del expresidente (1996-2000) trabajó en la subconsultoría jurídica y antes de llegar al poder compartieron oficina de abogados.

Durante los gobiernos de Fernández, el Despacho de la Primera Dama se convirtió en una institución de un gran poder.