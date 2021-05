Los 'redditors' planean comprar una isla para fundar una nación de internautas

Luego de haber causado revuelo en las bolsas con las acciones de GameStop e inflar varias veces el precio del dogecoin, los usuarios de Reddit o al menos parte de ellos se plantean la posibilidad de comprar una isla para crear un Estado con sus propias leyes, moneda y símbolos nacionales.

Las primeras propuestas al respeto fueron enunciadas en 2010, cuando se creó el subforo r/redditisland, que sin embargo no alcanzó sus objetivos y fue suspendido seis años después. Esta vez, la discusión se inició como una broma cuando el pasado viernes un internauta publicó un meme con el texto: "Si los 'redditors' quisieran se unirían y comprarían una isla para un meme". "Apuesto que no lo harán", escribió el usuario como encabezamiento del meme.

Al día siguiente, otro usuario publicó en el mismo subforo una captura de pantalla modificada con Photoshop de manera que parecía una noticia de última hora de un portal de actualidad. "'Redditors' compran muchas islas y se proclaman como nación independiente con el nombre de Memelandia. Su capital se llama Redditgrad, y la isla de Keanu Reefs sirve como principal base de operaciones", se lee en la 'noticia', que ha recibido más de 18.600 votos positivos.

Ese mismo día se inició el 'subreddit' r/Reddit_Island. En la sección, que en cinco días ha conseguido más de 26.700 suscriptores, aparecen memes y propuestas más concretas sobre el proyecto.

En cuanto a qué isla deberían comprar los 'redditors', se han planteado varias opciones. Entre las variantes más populares están la isla Pitcairn, ubicada en el centro del océano Pacífico y con una población de unas 55 personas, Disappointment ('Desilusión', en inglés), frente a las costas de Nueva Zelanda, y Big Scrub, en las Islas Vírgenes Británicas. Entre otras ideas, los internautas han sugerido utilizar como monedas piezas de Lego y establecer como hora local UGT +4:20, un número (el 420) asociado con el consumo de marihuana. En cuanto al himno de la nación, la composición más mencionada ha sido 'Never gonna give you up', del cantante británico Rick Astley.

