Macarrulla habla de planes con líderes de La Ciénaga y Los Guandules

Realiza compartir navideño en el que participó la alcaldesa del DN

Santo Domingo - El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, realizó este viernes un almuerzo navideño con los líderes comunitarios de La Ciénaga y Los Guandules en el Paseo del Río en Nuevo Domingo Savio.

En el encuentro los comunitarios y el ministro conversaron acerca de todos los planes del próximo año para continuar trabajando de la mano y mejorando la vida de los residentes de esta zona.

El agasajo contó con la presencia también de la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía.

Durante el compartir navideño, Macarrulla externó los mejores parabienes para los comunitarios de la zona, y los llamó a seguir trabajando unidos para el bienestar de los residentes de las localidades.

Asimismo, llamó a no bajar la guardia durante esta pandemia y que todo aquel que no se haya vacunado lo haga para ayudar a que este virus desaparezca y no haya muertes que lamentar.

Finalmente, deseó a todos unas felices fiestas dentro de la prudencia que se amerita por el contexto de la pandemia del covid-19, y llamó a disfrutar en familia y la Navidad y el Año Nuevo.