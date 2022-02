Manejo de educación dominicana será documentado para otros países

Santo domingo - El Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) felicitó y reconoció el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para mantener y garantizar una educación de calidad a los estudiantes durante el periodo de la pandemia del COVID-19.

El Consejo señaló que la experiencia dominicana será documentada y puesta a disposición de otros países.

Los miembros del Consejo Asesor del organismo internacional calificaron de excelente el trabajo del MINERD, y se expresaron sorprendidos con el tratamiento que la República Dominicana dio a la educación el pasado año escolar 2020-2021, mediante la modalidad Educación a Distancia.

El ministro Roberto Fulcar presentó este martes ante el Consejo Asesor de la OEI los aspectos relevantes e innovadores del Plan "Educación para Todos Preservando la Salud" puesto en marcha por el MINERD en el inicio de la pandemia del COVID-19.

Roberto Fulcar destacó que el MINERD contó con el respaldo del presidente Luis Abinader, quien tiene un gran compromiso con la educación dominicana.

Durante su ponencia, el ministro destacó la transformación de los liceos en politécnicos, las Cátedras Ciudadanas, la digitalización de la educación, la inclusión y la equidad. Además, el impulso del inglés como segunda lengua, entre otros aspectos.

Dijo que el año escolar 2020-2021 fue la transición y este año lectivo es cuando se están implementando las innovaciones de la propuesta educativa denominada "Educación para Vivir Mejor".

Opiniones OEI

El secretario general adjunto de la OEI, Andrés Delich, dijo que la estrategia dominicana de utilizar varios medios como la televisión, la radio, la Internet y los cuadernillos muestra un modelo inclusivo para que nadie quedara fuera del proceso educativo.

"Es una experiencia muy importante y la OEI se ha comprometido a documentarla y ponerla a disposición de otros países", expresó Delich.

Dijo que los ministerios de Educación y, en este caso, el dominicano fue innovador y los docentes importantes en ese proceso.

Indicó que en la región hay una brecha digital enorme, pero que los ministerios respondieron de manera flexible tratando de garantizar el primer derecho que es de los estudiantes a la educación.

El presidente Consejo Asesor, Otto Granados, felicitó al ministro Roberto Fulcar, afirmando que el balance de su trabajo "Me dejó muy impresionado por la seriedad, el profesionalismo, la eficacia con la que ha instrumentado esas políticas en un contexto inédito para todos en el mundo".

Asimismo, Granados destacó la visión innovadora y de largo plazo compartida por el ministro

"Después de que pase esta emergencia no podemos volver a la vieja normalidad que tenía enormes problemas, carencias que la pandemia no las creó si no que las desnudó, de manera que planteamos el periodo post pandemia con un sentido innovador de crear una educación transformadoras, con ideas disruptivas, me deja muy impresionado, pero, también, con muchas preguntas y tareas que debemos reflexionar a partir de una experiencia tan exitosa como la de República Dominicana", manifestó Granados.