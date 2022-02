Manny Pérez: "Hollywood está cambiado pero los latinos no estamos unidos"

Los Ángeles (EFE) - El actor y director Manny Pérez asegura que, tras décadas de experiencia en Hollywood, siente que las expectativas para los latinos en el mundo del cine están cambiando "muy lentamente" porque la comunidad no está unida en Estados Unidos.

El cineasta dominicano, que destacó internacionalmente al dirigir y protagonizar "La Soga" en 2009, acaba de estrenar su esperada continuación, "La Soga Salvation", una película que vuelve a mostrar la corrupción y violencia que enfrentan muchos dominicanos en su país y en Estados Unidos.

"Lo que está pasando en Hollywood para los latinos es un cambio muy lento porque siguen ofreciéndonos papeles muy estereotipados, aunque yo les doy siempre un corazón para que no sea tan cliché el personaje", explica en una entrevista con Efe.

Así, Pérez afirma que en los años "1940, 50 y 60" eran los italianos los que asumían los papeles "cliché" de las películas y ahora les ha tocado a los latinos, aunque la situación "va mejorando".

"Creo que el cambio es lento porque nosotros, como latinos, no somos uno -reflexiona-. Somos latinos en el sentido de que todos llegamos a Estados Unidos pero todavía tenemos ese aire orgulloso de ser dominicano, puertorriqueño, mexicano o colombiano. Y no nos apoyamos en las historias latinas".

El dominicano puso como ejemplo que cuando se estrenó "El Cantante" en 2006, película que repasa la biografía de Hector Lavoe, la cinta no fue vista por los mexicanos mientras que "My Family", rodada en 1995 en los barrios mexicanos de Los Ángeles, no contó con el apoyo del público caribeño.

"Y al final del día, para el gringo, todos somos mexicanos, así que tenemos que apoyarnos", bromea el también director de la aclamada "Washington Heights" (2002).

"LA SOGA SALVATION", LA SECUELA DE UNA DE LAS CINTAS DOMINICANAS MÁS EXITOSAS

Ahora, el director espera que el público vuelva a apoyar el cine sobre la comunidad dominicana con "La Soga Salvation", que sirve como secuela de "La Soga", una película dominicana que en 2009 cruzó fronteras, se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos y llegó al Festival de Toronto.

En "La Soga Salvation" (también abreviada como "La Soga 2), Pérez recupera el personaje de Luisito, un sicario retirado en Rhode Island (EE.UU.) que intenta permanecer lejos de la violencia, hasta que un inspector quiere contratarle para vengarse de un narcotraficante.

Ante la negativa del protagonista, el inspector secuestra a su novia para que acepte el trabajo.

"Es la historia de un hombre que quiere buscar una vida normal y no puede porque su pasado es un conflicto en su vida", explicó Pérez.

Con la primera entrega, el cineasta ganó varios reconocimientos por introducir en una película de acción una denuncia a la corrupción e injusticia de la República Dominicana.

"En la segunda quería tocar la vida personal del protagonista, pero al mismo tiempo el guión cuenta lo que está pasando en Santo Domingo, incluso el villano de la película es un senador de la República Dominicana", razonó.