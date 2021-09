Megavatio, escritura adecuada

El término megavatio se escribe con v (no megawatio) y en minúscula, y su símbolo es MW.

Con motivo de las noticias relacionadas con el aumento del precio de la luz en España, se leen noticias como «Estamos pagando una media de 133,76 euros el Megawatio», «Más de 130 euros y medio el megawatio hora» o «El precio mayorista de la luz volverá a superar mañana los 100 €/Mwh».

Por un lado, tal y como se registra en el Diccionario de la lengua española, el nombre de la unidad de potencia equivalente a un millón de vatios (no watios) se escribe con uve o ve baja, y, por tratarse de un nombre común, en minúscula. Por otro, el símbolo del megavatio es MW, con mayúsculas.

Además, si se quieren relacionar el megavatio y la hora para el consumo, lo adecuado es redactar megavatio hora (plural megavatios hora), y su símbolo es MWh, no Mwh, ni MWH, ni MW/h. No es adecuada la variante megavatio por hora, que se emplea probablemente por influencia de kilómetros por hora, dado que las dos unidades se multiplican y no se dividen.

Así pues, los ejemplos iniciales quedarían corregidos de la siguiente manera: «Estamos pagando una media de 133,76 euros el megavatio hora», «Más de 130 euros y medio el megavatio hora» y «El precio mayorista de la luz volverá a superar mañana los 100 €/MWh».