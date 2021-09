Mejía afirma en las cárceles se viola la dignidad a visitantes

El expresidente de la República y alto dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, criticó ayer algunos abusos que, a su juicio, comete el Ministerio Público a la hora de actuar en los procesos judiciales y el desenvolvimiento de las autoridades en las cárceles.



Al ser preguntado sobre los 80 allanamientos que el Ministerio Público realizó desde la madrugada de ayer por temas relacionados al narcotráfico y lavado de activos y de los cuales han resultado varios apresamientos, el dirigente político citó de manera puntual el caso de una dama, a la cual no identificó, quien supuestamente fue desnudada en una cárcel del país cuando fue a visitar a un convicto. De acuerdo al expresidente esa es una actitud carente de seriedad y violatoria a la dignidad de la mujer.

“Estoy de acuerdo a que se hagan (los procesos). Ahora, lo que no se puede es abusar, no se puede abusar de la ley tampoco. Por ejemplo, yo tengo una constancia peligrosa, fueron unas señoras a ver a sus presos y las desnudaron. Esa no es una actitud seria de ningún Ministerio Publico. Nadie tiene derecho a jugar, fundamentalmente, con la dignidad de una mujer. Eso no es bueno”, expresó.

Afirma no hay independencia MP

El exjefe de Estado manifestó que es una pura utopía la independencia del órgano persecutor de justicia dominicano.

“Eso es pura utopía, no hay nada independiente. Eso es falso de toda falsedad. Yo celebro que Luis (Abinader) tenga la actitud de apoyar la independencia, pero no todo el mundo entiende eso. Yo conozco la cárcel. Se han sometido a irrespeto a familiares de algunos presos. Eso es un irrespeto a la ley y a la dignidad humana. Eso es parte intrínseca de la justicia que no se debe propiciar eso”, precisó.

Mejía habló previo a su participación en el acto de firma de un convenio con la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y el Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez (que Hipólito Mejía preside) por otros diez años de colaboración, donde ambas partes se comprometen a impulsar actividades académicas dirigidas al desarrollo de las Ciencias Políticas y Sociales. El convenio fue suscrito por el rector Benito Ángeles y el expresidente y contempla promover la realización de un programa educativo con metodología y contenido novedosos que beneficiará a jóvenes de escasos recursos, con vocación e interés por el desarrollo del país, teniendo la oportunidad de recibir formación técnica actualizada y comprometida con valores éticos y responsabilidad social.

Espera Haití rectifique rechazo de vacunas

A propósito del rechazo hecho por Haití a las vacunas ofrecidas por el Gobierno de la Republica Dominicana, Hipólito Mejía indicó que fue una actitud buena del presidente de la República y que espera que se rectifiquen.

“Yo espero que ellos la acepten, muchas veces ellos piensan así..., pero ellos después rectifican, yo espero que se rectifiquen, porque es una actitud seria y buena de Abinader y que ellos van a aceptar”, señaló.