Metro y Teleférico de Santo Domingo extienden sus horarios de servicio

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó la tarde de este martes, que debido a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo, contempladas en el decreto 429-21, se extiende el horario operativo en el servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico, a partir del miércoles 7 de julio del 2021.

El horario de servicio a partir del miércoles será el siguiente:

Metro de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados y domingos de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Teleférico de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Con esta nueva disposición de horario, el Metro y Teleférico de Santo Domingo retornan a sus horarios habituales de lunes a viernes, días de la semana con mayor flujo de pasajeros.

En el caso de los sábados y domingos, en vista de que el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos (con intercambio de líneas) y tomando en cuenta, además, que el usuario una vez llega a su destino, requerirá de un período extra para llegar a su hogar, se dispone que el recibimiento de pasajeros en las estaciones del Metro y Teleférico se permitirá en cada caso, hasta 1 hora antes del cierre del libre tránsito en los fines de semana, es decir hasta las 8.00 p.m.

Además, se recuerda que esta institución con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene unos cinco puestos de vacunación contra el COVID-19 con el fin de inocular a la ciudadanía, que diariamente hace uso de este medio de transporte masivo.

Esta jornada se llevará a cabo hasta el domingo 11 de julio en las estaciones: Ercilia Pepín, Rosa Duarte, Trina de Moya, Concepción Bona y Los Tres Brazos (Teleférico) en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con posibilidades de extenderse en otras estaciones.

OPRET hizo un llamado a la población dominicana a vacunarse y no bajar la guardia, cumpliendo con las medidas sanitarias como el uso de mascarillas, lavado de manos y mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, a fin de contrarrestar y vencer esta pandemia.