Muere Dustin Diamond, estrella de “Salvados por la campana”

Dustin Diamond, mejor conocido por interpretar al adorable Samuel «Screech» Powers en la exitosa comedia de NBC, «Saved by the Bell», ha muerto, a los 44 años de edad.

Un representante de Dustin nos dice que murió el lunes por la mañana. Su condición había empeorado enormemente desde la semana pasada, y lo sacaron de los respiradores en un intento de llevarlo a cuidados paliativos. Su padre estaba a su lado cuando falleció.

La muerte de Dustin se produce solo un par de semanas después de completar su primera ronda de quimioterapia después de que le diagnosticaran carcinoma de células pequeñas en etapa 4 y que comúnmente se conoce como cáncer de pulmón. Nos dijeron que el cáncer comenzó en algún lugar del cuerpo de Dustin y hizo metástasis en sus pulmones.

Inicialmente fue hospitalizado en Florida en enero después de sentir dolor en todo el cuerpo y una sensación general de malestar. Desafortunadamente para la estrella infantil resultó ser cáncer.

Dustin, por supuesto, es famoso por interpretar a Screech en cuatro temporadas de «Saved by the Bell» como el compinche nerd de Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) que luchó por conseguir el amor y el afecto de Lisa Turtle (Lark Voorhies).

Después de que los niños se graduaron de Bayside HS … el programa tuvo un efecto derivado de corta duración con «Saved by the Bell: The College Years». También estaba «Saved by the Bell: The New Class» … en el que Dustin apareció como Screech de la temporada 2 a la 7 como asistente del Sr. Belding.

Dustin no fue refundido para el reinicio del programa en Peacock. En enero de 2020, hablamos con él sobre por qué no estaba inscrito en el nuevo proyecto. La respuesta corta … no sabía por qué, pero abogó por la represalia de Screech.

Dustin aparecería en toneladas de otros papeles … incluso como el novio en el video musical de 98 Degrees para su exitosa canción de 1999, «I Do (Cherish You)». También apareció en 2 episodios de «The Wonder Years». Se hizo famoso por dirigir su propio video sexual en 2006, pero luego admitió ante Oprah Winfrey que no era él … sino un doble de acción.

También apareció en toneladas de reality shows … incluyendo «Celebrity Boxing 2» y «Celebrity Fit Club» donde NO hizo demasiados amigos después de enfrentarse a numerosos miembros del elenco.

También hubo otras acrobacias. Como en 2017 … bebió tabaco de mascar saliva por $ 25 e interpretó al gordo Harvey Weinstein para un video musical. Dos años después … Se suponía que Dustin iba a pelear con el llamado tipo enojado del bagel, Chris Morgan, antes de que CM se retirara de la pelea. También tuvo muchos problemas legales y económicos.

Pero, a pesar de todo … Dustin recibió mucho amor de los fanáticos y amigos por igual, incluido el presidente y CEO de Insurance King, Dan Block, quien envolvió el auto del piloto de NASCAR Josh Bilicki en honor a Dustin.