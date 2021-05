Para cualquier ayuda a Dahiana pueden comunicarse con ella al 809-303-2787

Santo Domingo- Aunque la discapacidad representa un obstáculo para que muchas personas que padecen de alguna condición física, mental, intelectual o sensorial desarrollen sus vidas en la sociedad, para Dahiana Faña de 35 años su condición de mujer paralítica no impidió que procreara un hijo y trabaje diariamente para suplir las necesidades del hogar.

Con la mirada llena de esperanza, cuenta que sale de su casa todos los días a las 6.00 de la mañana, y regresa a las 5:00 de la tarde de vender mascarillas y alcancías en la estación Concepción Bona de la Línea 2 del Metro Santo Domingo, para mantener a su pequeño de 4 años.

Esta joven madre, postrada en una silla de ruedas, relata con tristeza que nació con una condición de salud, sus piernas no se pudieron desarrollar y sufre dolores a diario por problemas de sus riñones.

Dahiana tiene que usar pañales todos los días para realizar sus necesidades fisiológicas, pero que contar esa condición no le avergüenza.

Para Dahiana, ser madre va por encima de todo en su vida, incluso hasta de su propia salud, los médicos les recomiendan operarse, pero no se decide por miedo de dejar a su niño sin sus cuidados.

“ Yo necesito medicamentos para controlar el dolor, pero el dinero que gano solo me alcanza para darle de comer a mi hijo”, narra Dahiana con la esperanza de que algún día todo cambiará.

Opinión sobre el aborto

Aunque Dahiana nació con una deformación, le da gracias a Dios que su madre no la haya abortado, al tiempo de asegurar que se siente feliz de ser madre.

Relata que los doctores le explicaron que dar a luz a un bebe era un riesgo por su dicacidad, pero solo le importo la vida de su criatura.

“Yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque la mujer que no pueda tener hijo, mejor que no salga embarazada. Tu no te imaginas que felicidad siento de ver los ojitos de mi hijo”, expresa.

Segura de sí misma, explica que, a pesar de su condición de salud, cuando quedó embarazada nunca pensó en abandonar a su hijo, porque tenia claro que sus pies están enfermos pero sus manos permanecen en perfectas condiciones.

Es una mujer independiente, realiza los deberes de su casa, le da comer a su hijo y lo baña sin ayuda de nadie.

Satisfecha por lo que ha logrado, recomienda a las madres que padecen de su misma condición de salud que luchen por sus vidas, y que cuando queden embarazadas, tengan a sus bebés porque “es el mejor regalo que pueda tener una mujer”.

Dahiana Abreu vive en el sector Capotillo en condiciones económicas precarias, por lo que pide ayuda a las autoridades gubernamentales para que que la ayuden a tener una casa digna.

Por: Lina Bautista