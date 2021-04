¿No hay espacio para Edwin Encarnación en las Grandes Ligas?

El toletero dominicano no generado interés por parte de los equipos de MLB y a sus 38 años podría seguir acumulando estadísticas

En una temporada baja corta con pocos movimientos respecto a años anteriores, un puñado de dominicanos se mantiene como agentes libres.

Este es el caso de Edwin Encarnación que en su carrera de 16 temporadas acumula 424 cuadrangulares repartidos entre seis organizaciones de las mayores.

MLB no adoptó para la temporada 2021 el bateador designado universal y esto afectó severamente el pool de equipos que pudieran hacerle hueco o que necesiten de los servicios de Encarnación.

El 2020 no fue un buen año para el dominicano bateando solo .157 de promedio y con OPB de .250, en 181 apariciones en el plato con los Chicago White Sox. Se ponchó en 54 ocasiones y negoció 16 boletos.

A pesar de ello disparó 10 cuadrangulares en solo 44 partidos de la recortada temporada, 43 de ellos como bateador designado, lo que le daría un estimado de 36 vuelacercas en una temporada regular donde vea acción en 162 encuentros.

Se espera que en esta temporada el receptor Yermín Mercedes vea acción en varios partidos como bateador designado para los de Chicago.

La salud sería determinante para completar esa meta debido a su edad, pero no sería descabellado pensar que encontrándose en forma pudiera alcanzar más de 25 cuadrangulares, una buena cifra para un designado.

Lo que podemos estar seguros es que en esta etapa de su vida y su carrera, Encarnación no aceptaría un contrato de liga menor como recientemente declaró al periódico El Caribe de República Dominicana.

Además hace días atrás hizo una aparición pública como parte de los inversionistas que estarán involucrados en un proyecto turístico en la parte este del país caribeño.

Y aunque todavía no ha llegado el momento de su retiro del béisbol, está en una época complicada para regresar a las Grandes Ligas y debe ser el momento de considerar otras opciones, en caso de que no llegue la oportunidad que está esperando, y no porque le falte calidad o talento, sino por la misma naturaleza que ha ido tomando el mercado de contrataciones.