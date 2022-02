Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fijó posición respecto a la rendición de cuentas presentada por el presidente Luis Abinader este 27 de febrero, en un documento en eque se hace notar las omisiones del mandatario al no hablar para millones de dominicanos y dominicanas entre los que menciona a las madres solteras, la clase media, los adultos mayores y las personas con discapacidad, entre otros sectores.

En ese sentido, el PLD refiere que el presidente Abinader “no habló para el 46% de los hogares de este país, que están compuestos por madres solteras”, “el colectivo que más sufre con el deterioro de las escuelas públicas, de las estancias infantiles y, por supuesto, con la subida de precios y la reducción drástica de las ayudas sociales”.

Otro aspecto que llama la atención del PLD es que en la rendición de cuentas el mandatario no explicó en qué han usado los 8 mil 522 millones de dólares que tomaron en préstamos el año pasado, ni los más de 3 mil millones que ya han tomado este año.

“Se justifican con la pandemia, pero sus propios números muestran que apenas 1,810 millones de dólares se usaron en programas de ayuda social y 536 millones en recursos de salud para el COVID”, refiere el Partido de la Liberación Dominicana.

Les recomendamos leer:

Y se pregunta a seguidas: ¿ha mejorado la salud con todo este endeudamiento? Y de inmediato se responde: no, pues “la mortalidad materna ha aumentado un 23.7% en 2021 comparado con el año anterior, mientras que la mortalidad infantil ha aumentado 20.6%”. Lamenta que este año la mortalidad materna e infantil sigue en aumento y que también empeoraron las cifras de otras enfermedades como el tétanos y la leptospirosis, ambas en torno a un 37 % más alta y se produjo un preocupante brote de difteria.

“El presidente tampoco le habló a la clase media, que paga alquileres más caros, combustibles más caros y servicios más caros”, expresa el Partido de la Liberación Dominicana en el documento en que fija posición, leído por su vicepresidente, el licenciado Juan Ariel Jiménez, en conferencia de prensa convocada en la Casa Nacional de la organización a escasos minutos del presidente Abinader haber concluido la presentación de sus memorias en el Congreso Nacional.

El PLD sostiene que en ningún momento el mandatario mencionó a los adultos mayores, a las personas con discapacidad ni a los jóvenes, “que son los que más empleos formales han perdido, ni a los productores del campo, que han vivido un año de pesadilla porque el gobierno les ha quitado las maquinarias y equipos de las visitas sorpresas, y por el aumento de las importaciones y de los precios de los insumos agropecuarios”.

“El presidente no les habló a los micro y pequeños empresarios que luchan diariamente por salir adelante. Y decimos que no les habló porque, según escuchamos, parecería que el Presidente no se ha dado cuenta de cómo ha empeorado su situación en los últimos 18 meses”, dice el PLD en el referido documento, en el que de inmediato expresa:

“Sin embargo, para todos esos sectores y para muchos otros que estuvieron ausentes del discurso de Abinader, el PLD sí tiene un mensaje de esperanza y de futuro. Desde el PLD queremos hacer una política responsable, constructiva, basada en propuestas y soluciones”.

Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD, fue seleccionado por la dirección peledeísta para exponer la posición oficial de la organización haciéndose acompañar de Cristina Lizardo y Johnny Pujols, miembro del Comité Político, miembros del Comité Central, titulares de Secretarías y congresistas peledeístas.

Ante los periodistas congregados en la escalinata principal de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, se expuso el documento, cuyas copias se entregaron a la representación de los medios de comunicación

El PLD destaca en el documento que el pueblo dominicano merece conocer, en primer lugar, la verdad de lo que está ocurriendo en el país, y merece un informe que sí se identifique con su realidad, con lo que viven día a día.

Y de inmediato recomienda: Comencemos hablando de lo que todo el mundo habla, de lo que de verdad importa: la subida de los precios.

En ese sentido la organización política líder de la oposición recuerda que el presidente Abinader prometió́ en campaña “que a su llegada al gobierno los precios de la canasta básica se reducirían un 30%”, pero ha sucedido lo contrario porque desde su llegada el precio de la canasta básica ha pasado de 36,083 a 40,547 pesos.

En opinión del PLD eso significa que “el arroz está más caro, las habichuelas están más caras, la carne está más cara, hasta el café del desayuno está más caro. Pero no solo la comida ha subido, también las medicinas, los combustibles, los materiales de construcción… Todo anda por las nubes”.

“Ante esa realidad destaca el PLD, la respuesta del gobierno ha sido, sencillamente, justificarse con la situación internacional y dejar que la gente cargue con las consecuencias. Y, aunque como partido responsable reconocemos el difícil panorama internacional, lo que no podemos aceptar es que la República Dominicana sea el cuarto país de América Latina con mayor aumento de precios, solo superado por Venezuela, Argentina y Brasil. El pueblo merece saber la verdad, que 7 de cada 10 países en el mundo tuvieron menor inflación que la República Dominicana”.