Polanco revela JCE ordenó quemar y tirar a la basura boletas 72 colegios en PA y DC para impedir su triunfo

Nueva York.- Además de planificar y ordenar a las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) de New Jersey, la desaparición de las boletas de 28 colegios electorales, la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior de la Junta Central Electoral (JCE), que dirige Gilberto Cruz Herasme, también ordenó quemar y tirar a la basura las boletas de 50 colegios electorales en Pennsylvania.

Asimismo, las boletas de 22 colegios en Washington DC, para impedir el triunfo del doctor Yomare Polanco, candidato a diputado del PLD, por la circunscripción UNO en Estados Unidos en las pasadas elecciones.

La revelación la hace el propio doctor Polanco, basado en actas, documentos, fotos, vídeos y declaraciones de testigos que dan fe y testimonio que empleados de la OCLEE en Paterson-NJ; Filadelfia-PA y de Washington DC, cometieron esas violaciones criminales con el apoyo de jueces electorales aliados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó.

En documento de prensa, sostiene que las investigaciones demuestran que estos funcionarios junto a la JCE actuaron criminalmente, desacatando el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), mediante sentencia TSE-793-2020, ordenando contar todos los votos nulos (5,667) en esos Estados.

“Esa mafia electoral dirigida por la JCE en EE.UU. rompió la cadena de custodia, violaron las valijas, contaminaron los colegios electorales, destruyeron, alteraron las boletas nulas y quemaron otra parte, de tal manera que no se pudieran identificar, para no declararlo ganador de la tercera diputación por dicha circunscripción, que le pertenece por el método de D'Hondt”, precisó Polanco.

“En Pennsylvania y Washington DC, la “Junta” quemó y desapareció todos los votos, en Nueva Jersey más del 25% de los votos nulos fueron desaparecidos, los demás fueron encontrados en varias cajas de cartón que estaban marcadas con las palabras “basura” y “para triturar”, totalmente contaminados, irreconocibles, acción calificada por el candidato de sabotaje, acto criminal y un atentado contra la democracia.”

Ante la situación, el TSE advirtió a la JCE que no podía juramentar, ni declarar la victoria de ninguno de los tres candidatos a diputados en la circunscripción, nominados por el PRM, dada la contundencia de las pruebas que fueron apoyadas por videos, fotografías, testimonios y declaraciones de testigos y funcionarios de la OCLEE, que aseguraron que actuaron por órdenes de Cruz Herasme, sostuvo.

La batalla legal para definir finalmente el ganador continúa, y ahora está en manos del Tribunal Constitucional (TC), donde Polanco sigue reclamando su victoria y denunciando todas las violaciones, irregularidades y actos criminales protagonizados por la JCE en contra de sus derechos constitucionales y los de todos sus votantes.

De no ser así, Polanco adelantó que todavía le quedan más recursos, como acudir a tribunales de EE.UU. porque todos estos crímenes se realizaron en territorio estadounidense, en contra de él como ciudadano americano, por lo que llegará hasta las últimas consecuencias, para que actos como estos no se vuelvan a repetir “y no es una amenaza, es el reclamo del derecho, es lo legal por la salud de nuestra democracia, el futuro y desarrollo de nuestra comunidad en EE.UU”., sentenció Polanco.