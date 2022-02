¿Por qué La Insuperable se retira los implantes de las pompis?

Indhira Ircania Luna, es el nombre de personaje de novela que lleva desde que nació "La Insuperable", quien ha decidido quitarse los implantes de biopolímeros que han contornado su cuerpo en los últimos años.

"Primero la salud", dice convencida a través de las redes sociales la mujer de Toxic Crow y madre de sus hijas.

“He decidido tanto por salud que es lo primero, estéticamente también...el retiro de los biopolímeros”, informó a través de un post de su cuenta de Instagram.

La decisión es correcta. La salud es primero. Pues mencionó que ha sentido algunas incomodidades, aunque no ha tenido cambios en su piel.

La Insuperable sobre todo ha aumentado de manera ostentosa el tamaño de los glúteos. Aunque es evidente que en los senos también ha aumentado el size.

“Este año vienen muchos cambios y ese es uno de los que quiero afrontar", dijo en la comunicación que acompañó con un texto donde da cuentas de "Una pequeña conversación con ustedes. Creo que llegó el momento de empezar a tratarme algo tan delicado antes de que tenga una mayor consecuencia".

En abril del 2019, sin embargo, se sentía feliz con las pompis y había declarado a todo tren: "Mi nalga a mi no me pesa, mi nalga a mi me gusta, así que acostúmbrense a seguirme viendo con mis nalgas".