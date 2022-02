Premios Lo Nuestro, la lista de los premiados

Entre las más impactantes presentaciones de la noche ha sido la de Farruko, con una orquesta de cuerdas femenina y coro, rapeando: Gracia, bendición y gracia, to lo que nos pasa tiene una razón. Con él salieron Pedro Capó y otros artistas en un momento muy emocionante. Daniel Había le dijo que todos sus colegas te damos gracias. Mas emotivo fue cuando salieron sus hijos a entregarle el Premio a la Excelencia, recibido con lágrimas. "Se siente grandioso, se siente glorioso. Yo no he agarrado el premio porque el premio son los que me lo dieron sus hijos... Les agradezco el apoyo. No me estoy despidiendo, solo estoy en una transición en mi vida. Porque están por ver el mejor Farruko. No me glorifico, la Gloria se la doy a Dios, porque no hay quien pueda cargar con la Gloria", expresó el artista puertorriqueño.

- Canción Del Año - ‘Bichota’ de Karol G

- Artista Masculino Del Año – Urbano: Ganador Bad Bunny

- Canción Del Año – Pop Urbano: Ganadores ‘Qué Más Pues?’ de J Balvin y Maria Becerra

- Farruko es reconocido con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia Urbana

- Colaboración Del Año – Urbano: Ganadores ‘AM Remix’ de Nio García, J Balvin y Bad Bunny

- Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance: Ganador ‘Pepas’ de Farruko

- Artista Solista Del Año – Pop: Ganador Camilo

- Artista Premio Lo Nuestro Del Año: Ganador Bad Bunny

- Colaboración “Crossover” Del Año: Ganadores ‘In Da Ghetto’ de J Balvin y Skrillex

- Artista Femenino Del Año – Urbano: Ganadora Karol G

- Canción Del Año – Tropical: Ganadores ‘Bebé’ de Camilo y El Alfa

- Canción Norteña Del Año – Regional Mexicano: Ganadores ‘Te Volvería A Elegir’ de Calibre 50

- Canción Del Año – Urbano: Ganadora ‘Bichota’ de Karol G

- Artista Del Año – Regional Mexicano: Ganador Christian Nodal

- Premio A La Trayectoria lo recibe Paulina Rubio

- Colaboración Del Año – Regional Mexicano: Ganadores ‘Botella Tras Botella’ de Gera MX y Christian Nodal

- La Mezcla Perfecta Del Año: Ganadores ‘Pareja Del Año’ de Sebastián Yatra y Myke Towers

- Artista Revelación Masculino: Ganador El Alfa

- La Mezcla Perfecta Del Año: Ganadores ‘Volví’ de Aventura y Bad Bunny

- Artista Del Año – Tropical: Ganador Romeo Santos

- Grupo o Dúo Del Año – Pop: Ganadores CNCO

- Álbum Del Año: Ganador ‘El Último Tour Del Mundo’ de Bad Bunny

- Grupo o Dúo Del Año – Regional Mexicano: Ganadores Grupo Firme

- Premios Lo Nuestro reconoce a Maluma como ídolo mundial

- Álbum Del Año – Regional Mexicano: Ganadores ‘Nos Divertimos Logrando Lo Imposible’ de Grupo Firme

- Artista Revelación Femenino: Ganadora Ángela Aguilar

- Canción Del Año – Pop: Ganadores ‘Tan Enamorados’ de CNCO

- Canción Mariachi/Ranchera Del Año - Regional Mexicano: Ganadores ‘100 Años’ de Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50

- Colaboración Del Año – Tropical: Ganadores ‘De Vuelta Pa’ La Vuelta’ de Daddy Yankee y Marc Anthony.

- Canción Del Año – Pop: Ganadores ‘Amén’ de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna Montaner

- DJ Del Año: Ganador DJ Adoni

- Álbum Del Año – Pop: Gandores ‘Déja Vu’ de CNCO

- Canción Banda Del Año – Regional Mexicano: Ganadores ‘El Tóxico’ de Grupo Firme y Carin León

- Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano: Ganadores ‘Cumbia A La Gente’ de Guaynaa y Los Ángeles Azules

- Remix Del Año: Ganadores ‘Ayer Me Llamó Mi Ex’ (Remix) de Khea, Natti Natasha, Prince Royce ft. Lenny Santos

- Canción Sierreña Del Año – Regional Mexicano: Ganador ‘Ya Me Enteré’ de Chayín Rubio

- Álbum Del Año – Urbano: Ganador ‘El Último Tour Del Año’ de Bad Bunny

- Canción Del Año – Regional Mexicano: Ganadores Calibre 50