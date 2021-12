Presidente Suprema Corte: “Todo decisión de un juez es transparente”

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, aseguró este jueves que todas las decisiones tomadas por los jueces del país son transparentes y calicó a los magistrados como personas serias, honestas, responsables y trabajadoras.

“Miren es un muy difícil tomar una decisión y nosotros la estamos tomando todos los días, la única institución del país donde todos los días se toman decisiones que afectan los intereses de las personas es el Poder Judicial”, expresó durante un encuentro navideño con la prensa que cubre la fuente judicial.

Molina indicó que “es muy difícil complacer a todos”. Al referirse a los fallos de los jueces dijo que “cada quien tiene que tomar las decisiones que tenga que tomar, que asuma las responsabilidades”.

En ese sentido, al ser preguntado por la jueza Kenya Romero, quien ha conocido las medidas de coerción de los últimos casos de corrupción y en los cuales ha sido recusada, Molina la definió como una magistrada seria y honesta.

“Yo no he llamado a la magistrada Kenya Romero para decirle que falle de tal o cual manera, y no lo voy a hacer”, expresó el presidente de la Suprema Corte de Justicia al ser abordado durante una especie de coloquio que improvisó en el encuentro con los periodistas Loyda Peña, del periódico Hoy, y Ramón Cruz Benzan, del Listín Diario, quienes son de los que más tiempo tienen cubriendo la fuente judicial, y cuyo trabajo fue reconocido por Molina.

El magistrado precisó que el juez es un tercero imparcial y debe actuar en base a la sana crítica y no a su íntima convicción. “Y la sana crítica parte de un análisis de la Constitución, la ley y los hechos, cuando conjuga esos tres elementos puede tomar una decisión”, agregó.