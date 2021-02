Profesionales Agropecuarios protestan contra cancelaciones de 200 técnicos

Santiago.-La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) protestó con una concentración vigilia frente al Instituto de Tabaco por la cancelación masiva de técnicos para supuestamente colocar personas no calificadas.

Danilo Severino presidente del gremio que agrupa a los profesionales del sector agrícola denunció que de los 200 despedidos en instituciones gubernamentales, 14 fueron en Intabaco.

“Vienen y nombran personas que no califican como un pollero, un señor que lo único que hace es freír puerco o criar chivos. No están desmantelando nuestro sector y no es verdad que vamos a ir al muro de los lamentos”, apuntó Severino.

En ese sentido, anunció jornadas de concentraciones en otras entidades estatales hasta concluir con una actividad frente al Palacio Nacional.

Acusaron a Rafael Almonte, director de la entidad gubernamental de iniciar un proceso de despido de técnicos especialistas en el cultivo del tabaco sin ninguna justificación.

“Las cancelaciones que se están dando en todo el país. Tenemos ya un plan de acción y no saldremos de la calle. No es verdad que hay motivo para cancelar a un solo profesional agropecuario”, adujo Severino.

Dijo que las cancelaciones se han dado además en el proyecto Cruz de Manzanillo, Ministerio de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano, INDRHI, el Feda y Medio Ambiente.

De su lado, Lucilo Mercado dirigente del ANPA en la región, denunció que dentro de los cancelados hay profesionales que laboran como técnicos durante 20 y 30 años, algunos que califican para pensión.

Recordó que un técnico calificado en tabaco, después de concluir su carrera, debe durar al menos cinco años en el aprendizaje del cultivo de la aromática hoja.

“Nunca se había visto la cancelación masiva de tantos técnicos como ahora. En los más de 50 años de fundado que tiene el Intabaco, en ningún gobierno se habían dado tantos despidos”, expresó Mercado.

El sector tabaco genera más de mil millones de dólares anualmente con un total de cuatro mil productores en todo el país.