Qüinto anunció que “muy pronto van a poder disfrutar de nuestra música original”

El grupo conformado por cinco jóvenes artistas "Qüinto RD" se presentó este viernes en el Hotel Homewood Santo Domingo, en su segundo concierto.

Con una interesante temática, el quinteto interpretó las canciones elegidas por el público, lo que hizo que el repertorio fuera muy variado. Sin importar el género, Quinto aceptó el reto y cantó "Si tu me besas" de Victor Manuel, "Otra Vez" de Techy Fatule, "Carmesí" de Vicente García, la versión de Naty Peluso "Vivir así", entre otras.

Lo que hizo aún más especial la noche, fue el anuncio que hizo la banda. Qüinto sorprendió a los presentes revelando que ya están trabajando en su primer EP y que próximamente sus seguidores "podrán disfrutar de música original de la agrupación", noticia que emocionó al público.

Este concierto fue memorable para la carrera de la agrupación que ofreció un show en el que reinaron los clásicos como "Será que no me amas " de Luis Miguel, "Atrévete-te-te" de Residente y un popurrí de reggaetones de la vieja escuela que incluye "La Gasolina" y "Tu me dejaste caer" de Daddy Yankee y "Yo Quiero bailar", Ivy Queen. Esta mezcla hizo que luciera la versatilidad del grupo.

El público quedó encantado con la presentación de los artistas, y se reflejó en las reacciones luego de cada tema. En un escenario entre luces neones y algo bohemio, Diana, Emanuel, Mencía, Natacha y Tomás ofrecieron una noche llena de música, baile y aplausos.