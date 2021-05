Rainieri asegura industria turística se recupera más rápido de lo esperado

PUNTA CANA.-La industria turística se recuperará “más rápido de lo esperado y será mucho más sólida, pero debe prepararse para los grandes cambios que deja el Covid-19”, afirmó el empresario turístico Frank Rainieri en su participación en la reunión de ministros de turismos de Las Américas, convocada por Organización Mundial de Turismo.

Rainieri aseguró que dentro de esos cambios la industria tiene que garantizar seguridad, recursos y accesibilidad, lo que “nos permitirá una recuperación y un crecimiento del turismo mucho más rápido con los países cercanos, Estados Unidos y Europa”. Habló en la sesión dedicada a escuchar el enfoque del sector privado.

“La pronta recuperación de la industria obliga a cambios en los procedimientos porque el turista buscará actividades más individuales, como deportes, bicicletas y actividades en contacto con la naturaleza”, puntualizó.

Para el presidente del Grupo Puntacana (GPC), la industria tendrá que hacer cambios porque el turista buscará hoteles y lugares de baja densidad, y recordó que el posicionamiento de Punta Cana hoy es posible, porque en su momento los hoteleros del destino acordaron mantener una baja densidad, construir instalaciones con muchas aéreas verdes y mantener la altura al nivel de una palmera, o a no más de 18 metro de altura.

Hay que dejar de lado el congestionamiento de los visitantes y buscar espacios físicos en los que puedan realizar actividades sin un grado importante de hacinamiento, destacó Rainieri.

Ahora –dijo- todo será electrónico, no habrá llaves y “si no nos preparamos para los cambios no podremos insertarnos correctamente en la industria, pues el turista buscará lugar donde la inclusión social sea importante. Sugirió que para “ser empresarios del siglo 20, tenemos que trabajar con las comunidades, el turista quiere ahora participar con ellas”.

Puntacana está viva

Rainieri explicó que el trabajo conjunto del sector turístico privado y el gobierno para establecer y cumplir los protocolos permitieron una rápida apertura y podemos decirle al mundo que Punta Cana “está viva, ¡vengan que los recibimos con los brazos abiertos!”.

Dijo, que empresarios del destino contribuyeron con millones de dólares para asistir a la comunidad del destino, y se dedicaron recursos para distribuir alimentos, mascarillas, gel antiviral, mejorar los centros de salud, adquirir equipos médicos necesarios y otros aportes.

Además, participó en la compra de vacunas para colaborar en la solucionar de la crisis sanitaria creada por el Covid-19, “y con la ayuda MITUR, podemos decir que todo el personal de la industria turística en la zona está totalmente vacunado o tiene la primera dosis”.

La acción coordinada de los hoteleros -dijo- y la colaboración público-privada permitió lograr un bajo impacto del COVID19, logro que permitió iniciar la apertura del turismo en la zona y proyectar la imagen de un destino en condiciones de recibir el turismo. A esto contribuyó hechos importantes como la realización en Punta Cana de una ronda del PGA, competencia de golf de proyección mundial y sobre todo en Estados Unidos que era el único mercado abierto en ese momento.

La idea -aseguró- es decir que esta es una zona en la cual la una mayoría de sus habitantes y todos los empleados hoteleros están vacunados, y estamos abiertos al turismo; y ya tenemos la apertura del mercado alemán y pronto ocurrirá lo mismo con el inglés.

Aseguró que el trabajo con las autoridades en la aplicación de los protocolos evitó que en esa zona no se produjeran brotes importantes de contaminación, logrando los índices más bajos de internamiento “y evitamos se produjera una crisis social de importancias.

A la reunión asistió el presidente Luis Abinader que dio la bienvenida a los participantes. También habló Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el ministro de turismo, David Collado. Por el sector privado dominicano hablará Frank Rainieri, presidente del Grupo Puntacana.

También hablaron los ministros de turismo de Marrueco, de México; y los viceministros de Panamá; Colombia, y Argentina entre otros expertos vinculados a la industria turística del mundo.