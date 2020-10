Rescatan en la India a una mujer cuyo esposo la mantuvo cautiva en un baño por 18 meses

Este miércoles, funcionarios del departamento de Protección de la Mujer y Prohibición del Matrimonio Infantil de la India, rescataron a una mujer que estuvo cautiva más de un año en un baño, informan medios locales.

La víctima, de la aldea de Rishpur (distrito de Panipat), fue obligada por su esposo a vivir alrededor de un año y medio dentro de un baño. La mujer, madre de tres hijos, fue encontrada en condiciones inhumanas, dentro de un aseo muy pequeño y maloliente localizado a un lado de la vivienda familiar.

Haryana: A woman who was allegedly locked inside a toilet for over a year by her husband was rescued by Women Protection&Child Marriage Prohibition Officer in Panipat.Victim's husband claims that she is mentally unstable. Police say,"Complaint has been filed,action will be taken" pic.twitter.com/HVriII2jwj

— ANI (@ANI) October 15, 2020