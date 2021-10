Saludan decisión del Gobierno de no someter reforma fiscal

La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (ASIBENAS), valoró la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de no someter una reforma fiscal, tomando en consideración que la economía dominicana se encuentra en un proceso de recuperación después del fuerte impacto de la pandemia y los efectos negativos que ocasionaría un aumento en los impuestos a la sociedad en su conjunto.

La directora ejecutiva de ASIBENAS, Nicolle Valerio saludó la disposición tomada por el Gobierno para evitar la adopción de medidas que impacten negativamente la economía de las familias dominicanas y la estabilidad de los actores que conforman la cadena productiva de la nación.

En ese mismo orden, Valerio respaldó las políticas aplicadas por el Gobierno dominicano que han dado como resultado un clima de confianza, estabilidad y recuperación de empleos, al igual que los avances evidenciados que colocan a República Dominicana como referente regional e internacional de recuperación económica.

El gremio representativo del sector de bebidas no alcohólicas reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno en aportar propuestas que vayan en consonancia con el bienestar social, el sector empresarial, el sector minorista y los consumidores.

El presidente Abinader se dirigió al país este miércoles para anunciar que no será sometida ninguna reforma tributaria, ya que la prioridad del Gobierno es consolidar la recuperación económica, la reducción del gasto público y adoptar medidas que mejoren la calidad de vida de los dominicanos.

Sobre ASIBENAS

La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (ASIBENAS) es la institución que aglutina y representa a las marcas, empresas fabricantes y comercializadoras de bebidas no alcohólicas carbonatadas y no carbonatadas como refrescos, jugos, néctares, bebidas deportivas, aguas saborizadas, maltas, energizantes, tés y cafés listos para tomar, bebidas a base de lácteos y otros, con la misión de defender los intereses del sector, coordinando soluciones comunes para defender los derechos de todos sus asociados.

Está conformada por empresas líderes del mercado local, así como compañías con presencia regional y global como Bepensa Dominicana, Cervecería Nacional Dominicana, Pepsico, The Coca-Cola Company, Induveca y Cervecería Vegana.