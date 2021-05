Sandy Hernández será Minerva Mirabal en la nueva serie de Disney 

Santo Domingo.- La actriz dominicana egresada de Bellas Artes, Sandy Hernández, interpretará a Minerva Mirabal en la nueva producción de Gloriamundi y Disney en América Latina “The Roar of the Butterflies”, serie que girará en torno a la amistad entre Minerva Mirabal y Arantxa Oyamburu, una aspirante a bailarina e inmigrante española.

“The Roar of the Butterflies”, fue creada por Juan Pablo Buscarini y Pablo Bossi, inspirada en la historia de las hermanas Mirabal, estará compuesta de 13 episodios de 50 minutos que comenzarán a rodarse en los próximos meses.

“Este proyecto significa muchísimo para mí. Duré gran parte de la cuarentena audicionando y pasando por diferentes rondas. Empecé con unos personajes más pequeños y no lo podía creer cuando me llamaron y me dijeron que estaban tan fascinados con el trabajo, que querían que audicionara para Minerva, uno de los papeles protagónicos de la serie. Ya se imaginan mi asombro cuando me ofrecieron el papel”, dijo Sandy emocionada.

La actriz que lleva ya 10 años viviendo en el extranjero, siempre ha tratado de mantenerse conectada con su país, sintiéndose muy orgullosa del crecimiento de la industria y de ser parte de esa evolución.

Algunas participaciones anteriores de Sandy en la gran pantalla son: “La Barbería” (2016); “On my Block” de Netflix (2018); “Seal Team” de la cadena CBS (2018), y recientemente finalizó el rodaje de los largometrajes “En la Oscuridad’’ y “Limonada’’.

“Ser parte de una historia tan importante e interpretar un personaje tan querido y admirado por los dominicanos y el mundo como lo es Minerva Mirabal, no es algo que estoy tomando a la ligera. Estoy consciente del peso sobre mis hombros y lista para darle con todo”, concluyó Sandy Hernández.

Algo más sobre Sandy

Sandy Hernández trasladó en el 2010 a la ciudad de Nueva York a estudiar actuación para cine en el prestigioso New York Film Academy (NYFA). Luego de terminar sus estudios, Sandy ha actuado en un gran número de películas, cortometrajes, series de televisión, obras de teatro y anuncios, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Sandy recibió el premio como mejor actriz en el Festival de Teatro Hispano del Comisionado en la ciudad de Nueva York por su participación en la obra “Frágil;” En la actualidad Sandy vive en Los Angeles, California.