Sector turístico obtuvo este año un mejor diciembre

Santo Domingo - Cuando se realice el corte numérico de la llegada de pasajeros por vía aérea de este diciembre, es casi seguro que la diferencia será considerable con relación a diciembre de 2020. Fue un año en que los temores y las medidas por la pandemia encogieron demasiado no solo el país, sino también el mundo.

En diciembre de 2020 los pasajeros que arribaron a República Dominicana por avión fueron 393,745. Este año (en 2021) en la antesala de diciembre, es decir en noviembre, habían llegado ya por las terminales aeroportuarias 583,923 pasajeros, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central. Partiendo de la aritmética simple, esos son 190,178 pasajeros más.

Y aunque lo ideal es comparar diciembre 2020 con igual mes del año actual, si se parte de la tendencia y ritmo de llegadas que se han estado dando, todo indica que al cierre los números estarán muy por encima de la versión pasada.

El comportamiento ha sido el siguiente en once meses del año (enero-noviembre: Arribaron 4,801,709 pasajeros y de ellos 251,352 lo hicieron en enero; en febrero la cantidad fue de 224,001, en marzo 342,544 y en abril 368,716.

En mayo llegaron por los aeropuertos 433,953 pasajeros, en junio 504,431, en julio 616,737 y el mes siguiente 544,654. Mientras, en septiembre ingresaron al territorio nacional, por la vía aérea, 427,479. En octubre lo hicieron 503,919 pasajeros.

Si vemos las llegadas en función de las terminales aeroportuarias entre enero y noviembre del año en curso, entonces el comportamiento fue este: Por el Aeropuerto Internacional Las Américas –José Francisco Peña Gómez entró un total de 1,719,078, por el Aeropuerto Internacional Punta Cana el total de pasajeros que entró fue de 1,872,908, por el Aeropuerto Internacional Cibao lo hizo un total de 861,098 y por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón-Puerto Plata los pasajeros totalizaron 161,193.

Por el Aeropuerto La Romana el total de llegadas de pasajeros fue de 138,724, por La Isabela 39,783 y por El Catey- Samaná un total de 8,925 pasajeros.

Si los pasajeros se miran en función de residencia o no, lo que ocurrió en once meses fue esto: 535,734 de los pasajeros que ingresaron a República Dominicana son residentes, 479,986 son dominicanos, 55,748 son extranjeros y 4,265,975 no residentes.

La tasa de ocupación hotelera promedio a octubre del año actual era de 61.1 %, muy positiva si se compara con la del mismo mes de 2020 cuando esa ocupación era de 32.5 %, en noviembre de ese año bajó a 30.2 y en diciembre a 29.6 %.

Partiendo del ritmo que lleva la actividad turística, las habitaciones hoteleras deberían estar en este momento mucho más llenas que en diciembre pasado. Los datos todavía no están disponibles en la página oficial del Banco Central.

Vistos de manera particular los distintos polos dominicanos, en los establecimientos de alojamientos turísticos de Santo Domingo el nivel de ocupación de octubre fue 57.5 %, en Boca-Juan Dolio 65.8 %, en Puerto Plata 42.8 % (Incluye a Playa Dorada, Cofresí y Costa Dorada), en La Romana-Bayahibe 73.6 %, en Punta Cana-Bávaro 64.1 %, en Sosúa-Cabarete 45.4 %, en Samaná 53.9 %, en Santiago 47.7 %. Esto, según estadísticas de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores).

Los ingresos fiscales que tuvo República Dominicana relacionados con el turismo totalizaron en el año 2019 los 10,986.5 millones de pesos y en el año 2020, cayeron a 5,015.6 millones de pesos, como consecuencia del azote de la pandemia de covid-19. La reducción fue de 5,970.8 millones (-54.35 %).

Esos ingresos que tiene República Dominicana gracias a la llamada “industria sin chimenea) se dan por concepto de impuesto a la salida de pasajeros al exterior, vía aérea, impuesto de salida de pasajeros al exterior, vía terrestre, tasa de salida pasajeros y derechos aeroportuarios y por tasas de tarjeta de turismo.

Características de los turistas vía aérea-noviembre 2021

El 60 % de los turistas procedían de 3 países diferentes (Estados Unidos 39 %, Canadá 11 % y Rusia 10 %). La estadía promedio de los turistas extranjeros fue de 9 noches, explicada principalmente por los estadounidenses. Por otro lado, los dominicanos ausentes registraron una estadía de 16 días, mientras la de los turistas europeos se ubicaba en 10 noches.

Los turistas llegados en noviembre de 2021 fueron en un 23 % de nacionalidad estadounidense, un 61 % se alojó en hoteles (el 73 % de los no residentes extranjeros se alojó en hotel), y el 53 % llegó por Punta Cana.

El comportamiento de estas llegadas generó un estimado de ingresos de divisas de US$575 millones.

Segmentación de turistas extranjeros en noviembre 2021

El 32 % de los extranjeros no residentes recibidos estuvo compuesto por adultos que viajaban solos por un promedio de 9 noches, alojados principalmente en hoteles (76 %) en La Altagracia y El Gran Santo Domingo (69 %) por motivo de recreo (82 %).