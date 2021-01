Señalado en caso de allanamiento a propiedad de Abel Martínez revela Dirección de Drogas no tiene conocimiento de su presunto caso

Santo Domingo.- El abogado de Amílcar Soto Candelario, José Sosa, dijo que se enteraron esta mañana a través de los medios de comunicación que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) había allanado una supuesta propiedad de Abel Martínez y buscaba a su defendido.

“Yo le pregunté, tienes problemas con drogas, me dijo que no; tienes un caso abierto, me dijo que no”, sostuvo.

“Supimos que lo estaba buscando sobre un caso que hay en Santiago. Cuando nos enteramos fuimos a la DNCD fuimos a esa institución, a hablar con el vocero, y no nos atendieron, y les explicamos la situación, que su nombre y foto están en todos los medios, y que no dijeran si hay acusación o no contra él”, agregó.

Indicó que la DNCD de Santo Domingo les informó que no tienen conocimiento de eso (el allanamiento), que vayan a Santiago.

“Él fue allá a presentarse y nadie sabe nada. En este país no hay un estado de derecho”, comunicó.

Una fuente cercana al alcalde de Santiago, Aber Martínez, informó a CDN que las autoridades han usado la casa propiedad de Abel Martínez para penetrar a la vivienda de los vecinos, quienes fueron allanados por la DNCD y el Ministerio Público.

“Como demanda el protocolo, bajo colaboración y sin ninguna obstrucción a su trabajo, se les permitió el acceso por la propiedad del para que ejecutaran el allanamiento del domiciliado próximo”, confirmó la fuente a CDN.

“En ningún momento se está estableciendo que Abel Martínez tiene implicación legal con elementos vinculados al narcotráfico, y ni siquiera la casa es de Abel por donde entraron, solo la usamos en campaña, ahí nos reuníamos”, prosiguió.