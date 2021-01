Santiago.- El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, aclaró que el allanamiento que realizó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a una vivienda propiedad de Abel Martínez, no es en contra del alcalde, sino, contras dos personas que tenían acceso a la misma.

“Es bueno que sepan, no es contra Abel Martínez, es contra dos ciudadanos, que no son Abel Martínez, no es contra Abel Martínez, por Dios”, insistió Núñez, durante una intervención en el programa “El de la mañana”.

El magistrado informó que tienen fotos y e imágenes de las personas que busca La entidad antinarcóticos.

Informó que durante el allanamiento en curso ocuparon un fusil, dos escopetas y varias cajas fuertes las cuales van abrir para ver el contenido.

Informó que en el trascurso de este día la Fiscalía de Santiago sostendrá un encuentro con la prensa donde ofrecerán más detalles sobre el caso.