"Si te duelen las emociones es señal de que necesitas ayuda"

Depresión y automutilación son los principales trastornos que afectan a los jóvenes

La especialista en terapia individual y de parejas del centro Praxis Psicología Integral, Karla Veras, afirmó que la orientación sexual nació para desmentir la idea de que las inclinaciones amorosas son una decisión, indicando que estas sólo se sienten sin darle parte a la razón.

“El deseo romántico-sexual no se elige conscientemente, no se puede decidir qué nos atrae, seamos heterosexuales o no. Eso incluye hasta qué tipo de personas nos gusta, si son altas, bajas, rubias o morenas”, expresٕó a elCaribe.

Aseguró que las personas pueden sentir temor de ser claros sobre su orientación por el rechazo en lo socio-cultural y en la adquisición de bienes, necesidades y derechos. Así como el acceso a trabajos, vivienda, interacciones sociales y las consecuencias psicológicas generadas por la discriminación de la sociedad.

Precisó que las personas al verse separadas de sus instituciones académicas o núcleo familiar pueden terminar en problemas económicos deplorables, forzándolos a situaciones que arriesguen su vida como vivir en las calles, perder sus trabajos, generando así, que busquen empleos dentro de la criminalidad, como la venta de drogas y prostitución. “No porque lo quieran hacer, sino porque no tienen opción”.

De acuerdo con la psicoterapeuta, al salir del closet la persona arriesga la estabilidad y seguridad social, económica, emocional y psicológica en búsqueda de la oportunidad de explorar su vida romántica y sexual.

“Esto puede ayudar a que las personas dentro del conglomerado LGBT tengan una alta tasa de diagnósticos o síntomas de ansiedad, depresión, estrés post traumático, suicido y automutilación, al igual que conductas de alto riesgo, como uso desorganizado y abuso de sustancias”, explicó.

La galena expresó que la mejor herramienta que se debe desarrollar en estos casos es la empatía, destacando que para entender y poder aceptar a un familiar LGBT, se necesita ser paciente.

“Teniendo en cuenta que el respeto y la dignidad deben estar presentes siempre. Las microagresiones son difíciles de reconocer en estos casos. Siempre recomiendo socializar estos sentimientos en terapia, para ambas partes”, dijo.

La especialista sostuvo que desde 1973 la homosexualidad fue retirada del Manual Psiquiátrico de Diagnósticos (DSM) y que actualmente no es considerada como una enfermedad mental.

Detalló que las preferencias sexuales (homosexualidad) “nunca fueron una enfermedad mental, sino que se trata de un fenómeno social mayor. La discriminación a lo diferente”.

Sobre la terapia de conversión, aseguró que no es una terapia sino más bien un sistema estandarizado de abuso psicológico y no regulado.

“Estas terapias buscan alterar la conducta humana de manera no científica. La sexualidad no es solo una conducta. Verlo así limita a la persona y su tratamiento”, puntualizó.

Subrayó que hay infinitos estudios científicos que avalan su daño psíquico y social y corroboran que no afectan la orientación sexual. Lo más que pueden hacer es inhibir al individuo en base de traumas. Es una práctica no científica que amenaza la seguridad e integridad del individuo.

La psicología en base a evidencia no busca traumar, busca sanar. Por ende, esto no es una práctica médica, psicológica ni científica y no se puede utilizar.

Los trastornos o síntomas clínicos que más se ve en consulta dentro de esta población son:

-Depresión

-Ansiedad

-Estrés Postraumático y Estrés Postraumático Crónico

-Trastornos de la alimentación

-Automutilación

-Trastornos de la personalidad

-TDAH (El trastorno por déficit de atención e hiperactividad)

Los traumas

-Abuso sexual

-Abandono

-Negligencia en al infancia o adolescencia

-Crímenes de odio (lesiones provocadas por terceros, etc.)

-Discriminación social

-Relaciones abusivas

La especialista instó a los jóvenes a informarse para protegerse y a buscar ayuda si sienten que les es difícil navegar esto a solas.

“Si te “duelen las emociones” constantemente es una señal de que necesitas apoyo. Hay muchas cosas que debemos hacer solos. Esta no tiene que ser una de ellas. Crea un plan de seguridad y apóyate en quienes te quieren y aceptan sin peros. A veces son más personas de lo que creemos”, concluyó.

Mañana lunes 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT.

La celebración se desarrolla comúnmente con coloridas marchas del Orgullo (en inglés pride parades; en francés marches des fiertés) que coinciden, en el hemisferio norte, con el inicio del verano. Los símbolos del orgullo LGBT (la bandera con los colores del arcoíris y los triángulos rosas) se exhiben durante estas fiestas, en las que, además de dar cabida a las reivindicaciones sociales o políticas que identifican a los colectivos participantes, también se realizan actividades culturales y lúdicas.