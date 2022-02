SP reconoce baja vacunación, pero mantiene obligatoriedad de 3ra dosis

Santo Domingo - Pese a que el interés de la población en vacunarse contra el covid-19 continúa en descenso, el Ministerio de Salud Pública (MSP) persiste en restringir el acceso a los medios de transporte y el espacio público a los mayores de 18 años que no tengan la tercera dosis del preparado, desde el próximo lunes 21 de febrero.

De acuerdo a datos de la entidad, hasta el martes los vacunados en esta semana son 45 mil 545 personas; de las cuales, 4 mil 434 se inocularon por primera vez, 8 mil 253 completaron el esquema de dos inyecciones y 32 mil 858 acudieron a los centros de vacunación por el refuerzo del biológico.

Aunque de los 5 millones 826 mil 518 individuos que tienen la segunda dosis, sólo 2 millones 101 mil 913 se ha aplicado la tercera inyección, las autoridades esperan que en los próximos días la ciudadanía acuda masivamente a colocarse nuevamente el antígeno que hace frente a la enfermedad infectocontagiosa.

Sin embargo, personas como Ruth Carpio consideran que la institución tiene que derogar la disposición que limitará el paso a bancos, supermercados y a otros lugares a quienes no se hayan administrado el tercer pinchazo del suero.

La señora de 60 años que se vacunó por tercera vez en el punto de vacunación localizado en Plaza Duarte, manifestó que el Gobierno no debe obligar a nadie a ponerse algo que no quieren, sobre todo a vacunarse contra con el coronavirus.

No obstante, en rueda de prensa el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, afirmó que la vacuna no es obligatoria, ni para los mayores de edad, ni los más pequeños, porque para aquellos que no quieren inocularse, una muestra PCR negativa es válida para ingresar a centros comerciales y a otras áreas de compras o de diversión.

“Cuando tú le das una opción a una persona quiere decir que no es obligatorio y simplemente tiene que andar con esa prueba PCR diciendo que es negativo”, expresó.

Sobre la vacunación infantil, el funcionario informó que los niños de cinco a 11 años podrán ser vacunados en los centros de inoculación tradicional.

Resaltó que pese a que los recintos educativos facilitan el desarrollo de la jornada de inmunización y la optimización de los recursos porque allí concurre la población que requiere el pinchazo del fármaco, no será el único lugar donde los padres tendrán la posibilidad de inocular a sus hijos.

Reiteró que los infantes deberán contar con la autorización de sus progenitores para poder recibir el suero y así poder contrarrestar un futuro contagio de la condición vírica.

En una primera etapa a los niños se les colocará dos dosis de la vacuna Sinovac, con un periodo entre inoculaciones de 28 días

Igualmente, el especialista declaró que están en medio del proceso de compra para adquirir la vacuna desarrollada por Pfizer para uso exclusivo del referido grupo etario.

A partir del próximo lunes los menores de 12 años serán vacunados para prevenir la afección que le ha arrebatado la vida a 4 mil 336 personas.

Comportamiento del virus

El titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronald Skewes, aseguró que el país se aproxima a la normalidad por el descenso de los indicadores del covid-19 luego del paso de la quinta ola de contagios.

En el boletín epidemiológico emitido este miércoles, el órgano rector de la salud reportó 1,395 casos nuevos y cuatro fallecimientos del virus del Sars Cov 2.

Detalló que la positividad diaria se ubicó en un 21.10 por ciento, y la de las últimas cuatro semanas, que según el galeno tiene 14 días disminuyendo en 18.48.

Subrayó que la cifra de casos activos volvió a descender y ahora se encuentra en 4 mil 318.

Al respecto, el especialista en epidemiología dijo que las provincias con mayor concentración poblacional como el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago son las que tienen más contagios activos de la dolencia.

Llaman a no bajar la guardia

A pesar de que los valores del covid-19 están en picada, las autoridades recomiendan a la población mantener el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social y vacunarse para prevenir la enfermedad.

Ronald Skewes resaltó que la variante ómicron que tiene un alto nivel de infecciosidad sigue siendo la más predominante a nivel nacional, razón por la cual se deben conservar los cuidados sanitarios.