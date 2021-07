Con motivo de los Juegos Olímpicos, se ofrecen unas claves de redacción relacionadas con el surf, deporte que tiene origen en Hawái y Tahití y que es una de las nuevas incorporaciones a estos juegos. Según el Diccionario de la lengua española, es el ‘deporte náutico consistente en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que se desplaza sobre la cresta de las olas’.

1. Surf y surfear, en redonda

Aunque el término para hacer referencia a este deporte acuático viene del inglés, el Diccionario de la lengua española lo incluye escrito en redonda. Lo mismo ocurre con el verbo surfear, transitivo, surfearon grandes olas, o intransitivo, estaremos surfeando toda la tarde, que se usa para hablar de la acción de hacer surf.

2. Surfista, mejor que surfer

Para hablar de la persona que practica este deporte en muchas ocasiones se usa el anglicismo surfer. Sin embargo, el Diccionario panhispánico de dudas recomienda surfista, ya que se trata de una palabra derivada en español como periodista, taxista o dentista. Se recomienda reservar la voz surfero para aludir a las personas que son aficionadas a este deporte.

3. Longboard, shortboard, en cursiva y en minúscula

Los tipos de tablas de surf se escriben en minúscula y en cursiva, o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra, puesto que son anglicismos sin equivalencia en español: longboard, shortboard, etc.

4. Montar, coger o pillar olas, verbos válidos

Además de surfear, en el mundo del surf se suelen emplear los verbos montar, coger o pillar, que son voces válidas en español para referirse a ‘estar encima de la ola’.

5. Movimientos básicos

Se recomienda emplear la opción en español de aquellos movimientos básicos que tengan traducción como pato (duck diving) o cambio de dirección (cut back). Sin embargo, se escriben con cursiva, o entre comillas si no se dispone de este tipo de resalte, los extranjerismos como take off, wipe out o bottom turn.

6. Federación

La sigla ISA se refiere a la International Surfing Association.