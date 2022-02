Tambores de guerra en la Confederación del Caribe

Serie de Miami es la manzana de la discordia entre Puello y Vitelio

La Serie del Caribe Santo Domingo 2022 es un éxito en público y ambiente dentro del estadio. También un buen espectáculo en lo competitivo en un escenario renovado…el estadio Quisqueya rejuvenecido por unas luces en estreno y un terreno inmejorablemente verde.

¿Están esperando el pero? Aquí va.

República Dominicana no montará ninguna de las cinco series siguientes, según anunció la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe el pasado sábado, en ese lapso Miami será sede en 2024 y 2028. La ausencia de los representantes de República Dominicana y México en la conferencia de prensa para anunciar el itinerario de la pequeña serie mundial ha traído palabras y las palabras traen respuestas.

El presidente de la confederación Juan Francisco Puello Herrera dijo que “Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Hay un aspecto muy confidencial que justifica porque la República Dominicana no está dentro del ciclo, pero eso no va a salir de mis labios, eso debe salir de los labios de otra persona”, expresó Puello, antes de responder sobre el posible desacuerdo de México y Dominicana. “Yo lo dudo porque cuando se aprobó el ciclo estuvieron de acuerdo. Hay que preguntarle a la liga de México la de República Dominicana por qué no estuvieron ahí. El que tenía que estar era yo y los demás presidentes que me acompañaron”.

Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana, argumentó que “Son temas que se tratan a lo interno de la asamblea y se anuncian luego de que se aprueban. Siempre será oportuna y bienvenida una sede en Miami, pero una serie en Miami debe tener un estudio de factibilidad, un estudio financiero y modelos de negocios y eso se discute en el seno de la asamblea”, ripostó.