Testigo del incendio en colchonería: "Yo salí corriendo (...) dejé abierta mi casa"

"Yo salí corriendo (...) dejé abierta mi casa y ahora es que estoy llegando", fueron las palabras de una testigo del incendio que se registró la madrugada de este miércoles en la colchonería La Reina , en el Ensanche La Fe.

Elisa Santos expresó que se percató del siniestro a las 3:00 de la mañana ya que una vecina dio la voz de alerta.

Santos comentó que había "tiniebla" por todos los lados.

Mientras que un vecino indicó que vive en un tercer nivel y que tras darse cuenta tuvo que bajar junto a dos de sus perros raza bulldog de color blanco y que por el humo se pusieron "prietos".

Carmen Cecilia Linares quien también reside en el lugar, informó que desde la 1:00 de la mañana sintió un olor a quemado y pensó era en el interior de su casa.

"Desde la 1:00 de la mañana yo sentí un olor a quemado u me levanté a rebuscar en mi casa y abrí una persiana y vi que había como una neblina y comenzó el humo así. Luego, a las 3:00 de la mañana encendió la llama y desde esa hora yo estoy despierta y congestionada por ese humo (...) no he podido dormir jamás", enfatizó Linares.