Trump acusó a Alec Baldwin de haber disparado intencionalmente

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el actor Alec Baldwin pudo haber disparado intencionalmente a Halyna Hutchins.

El actor estaba en el set de grabación de la película “Rust”, en Nuevo México, cuando recibió una pistola que, según la policía, mató a la directora de fotografía y lesionó al guionista y director Joel Souza.

“En mi opinión, él tuvo algo que ver con eso. Cuando tomas un arma, esté cargada o no, apuntas a alguien que ni siquiera está en la película y aprietas el gatillo, y ahora está muerta...“, dijo al programa de radio de Christ Stigall. Y siguió: “Incluso si estaba cargada y ya sabes... Eso es algo extraño, quizás él la cargó”.

“Quién pondría un arma: ‘Aquí Alec, aquí está tu arma’, ‘oh bien’, se pondría de pie, apuntaría a una persona y apretaría el gatillo. Y: ‘Oh, hombre, salió una bala’, ella está muerta. Así que le pasa algo. Es un tipo enfermo“, expresó.

El ex jefe de Estado norteamericano también criticó el comportamiento de Baldwin con la prensa.

“Lo miré durante años. Se involucra en peleas con reporteros. Quiero decir: todo lo que hace es propio de un tipo volátil. Está loco“, argumentó antes de criticar la forma en que el actor manejó la situación.

“Si me entregaran un arma, nunca apuntaría a alguien y dispararía, ya sabes. No me importa revisar el arma. Te dan un arma que no vas a apuntar a nadie“, continuó Trump, al tiempo que dijo que, en lugar de Baldwin, habría apuntado al aire.

Trump también hizo referencia a las imitaciones que hizo Baldwin de él en la comedia “Saturday Night Live”, especialmente mientras estaba al frente de la presidencia de Estados Unidos. “Era terrible imitándome”, lanzó.

Este sábado, el actor publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de un artículo periodístico publicado en The Wrap que contiene el título: “Trump lanza una afirmación temeraria de que Alec Baldwin disparó intencionalmente a la directora de fotografía de ‘Rust’”. No agregó comentarios.

Los abogados de la armera de Baldwin creen que el accidente pudo ser “sabotaje”

Los abogados de Hannah Gutierrez Reed, la armera del rodaje en el que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins, creen que alguien pudo tratar de sabotear la grabación al introducir munición real en el estudio.

“Creo que alguien que haría eso querría sabotear el set, querría demostrar algo, querría decir que está disgustado, que no está contento”, teorizó el abogado Jason Bowles durante una entrevista en directo con el programa “Today”, de la cadena NBC.

El representante de la armera justificó su hipótesis al recordar que hubo miembros del equipo que protestaron el día antes del accidente por las supuestas condiciones precarias en las que trabajaban y que horas antes de que se produjera el disparo mortal un grupo de camarógrafos abandonó el estudio.

“Hubo personas que abandonaron el plató porque estaban descontentos. Y hubo un lapso de tiempo, entre las 11:00 y la 13:00, aproximadamente, en el que las armas de fuego estuvieron desatendidas, por lo que hubo oportunidad de alterar la escena”, justificó Bowels.

El otro abogado de la armera, Robert Gorence, detalló que su clienta también era supervisora de decorados, lo que imposibilitaba que estuviera pendiente de las armas durante los descansos a pesar de ser la responsable última del armamento presente en el estudio.

FUENTE: INFOBAE