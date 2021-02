Un herido, ventanas rotas y bombazos durante manifestación frente al Congreso en reclamo del 30% de AFP

Advirtieron que el próximo 27 de febrero retornarán al Congreso

Santo Domingo.- El diputado Pedro Botello encabeza este jueves una manifestación en las afueras del Congreso Nacional en reclamo de que sea aprobado el 30 por ciento de los Fondos de Pensiones. También participó el padre Rogelio Cruz.

Uno de los manifestantes resultó herido de un cartuchazo en una de sus piernas, tres ventanas rotas y varias bombas lacrimógenas fueron lanzadas por los agentes de la Policías Policía Nacional que fueron apostados en el lugar.

Los cientos de manifestantes lograron burlar los anillos de seguridad que fueron dispuestos desde tempranas horas de la mañana para impedir que se apostaran frente a las instalaciones de la sede del palacio legislativo, logrando causar daños al edificio, cuyas puertas fueron cerradas. Las piedras lograron alcanzar las ventanas del lado del Senado.

La demanda de ese grupo es que el Congreso apruebe una ley que permita que en medio de la situación de pandemia los trabajadores puedan acceder al 30 pro ciento de los Fondos de Pensiones.

"Nosotros no lanzamos piedras, la fuerza militar fueron los primeros en tirarnos bombas, hay una persona que está herida con un cartuchazo en una pierna y un policía me dio un palo y que sepa el pueblo, que sepa Eduardo Estrella, nosotros no estamos pidiendo, estamos reclamando un derecho que nos pertenece", sostuvo José Hiciano, uno de los manifestantes.

Advirtieron que los disturbios de hoy son solo "un calentamiento" porque el próximo 27 de febrero retornarán al Congreso para pedirle al propio presidente de la República, Luis Abinader la aprobación de ese proyecto de ley.

"Que se preparen para el 27 porque lo que viene es fuerte, que dejen de estar protegiendo a las ratas que tienen que estar escondidos como las ratas en su madriguera, que salgan a dar la cara esos ladrones de cuello blanco", advirtió.