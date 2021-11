Multan con 15.000 dólares a LeBron James por realizar un gesto obsceno

La National Basketball Association (NBA, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 15.000 dólares a LeBron James por realizar un "gesto obsceno" durante un partido entre Los Angeles Lakers y los Indiana Pacers, informó este sábado ESPN.

En el tramo final del partido, el alero anotó un triple que celebró poniéndose la mano izquierda en su entrepierna mientras da pequeños saltos, según se aprecia en un video compartido en las redes sociales.

Asimismo, la liga advirtió al baloncestista que se abstuviera de realizar declaraciones "con un lenguaje soez" después de que, durante una rueda de prensa, usara improperios mientras criticaba una suspensión reciente en su contra, que tildó de "inexplicable".

La semana pasada James propinó un fuerte golpe con la mano a un rival en el rostro, dejándole ensangrentada la cara, durante un encuentro contra los Detroit Pistons. Esta acción le costó la expulsión del partido y la sanción, por primera vez en su carrera, de un partido sin jugar.

En el mismo partido contra los Indiana Pacers, el jugador de los Lakers hio que expulsaran a dos aficionados ubicados a pie de pista después de que supuestamente estos le dijeran que ojalá de contagie de covid-19 y que su hijo se muera en un accidente de coche.

No es la primera que James se ve implicado en un incidente de este tipo. En febrero discutió con una pareja de espectadores y, según la mujer, el jugador la llamó "perra". Tras el percance, ellos y dos personas más fueron expulsadas del pabellón.

LeBron CLUTCH and he dances on em 🤣pic.twitter.com/puS13MSXlL

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 25, 2021