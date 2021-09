El dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, aseguró que la estructura de narcotráfico erradicada en el país, desarticulada en el caso Falcón por el Ministerio Público, laboró bajo una estructura estatal de la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Hay una protección del narcotráfico… política, militar y policial. Cuando ves el expediente 10 mil kilos mensuales, tres años, esto nada más lo puede hacer un estado. Eso es una estructura estatal, indiscutiblemente con una protección estatal”, expresó durante una entrevista en el programa Verdades al Aire.

Calificó, además, que de delicada la situación de narcotráfico que vive el país y que involucra a varios legisladores de la Cámara Baja.

Precisó el caso de Juan José de la Cruz Morales, supuesto cabecilla de la red de narcotráfico internacional y lavado de activos, tenía una orden de arresto desde el año 2019 y la estructura se mantenía.

Indicó que si no se castigan y se erradican las estructuras de gobierno continuarán operando las redes de narcotráfico.

Sostuvo que el narcotráfico apuesta a los candidatos para poner fichas directas en el Congreso Nacional.

“Lamentablemente no va haber posibilidad de evitar estos casos, si el costo de la política sigue siendo millonario. El individuo que está en un partido que tiene mérito y condiciones para avanzar, no puede si no tiene dinero”, enfatizó.

Castillo Semán puntualizó que el Partido Revolucionario Moderno está corcoveando con la suspensión disciplinaria de los funcionarios presuntamente implicados en el caso Falcón.

Sobre la selección del magistrado, Napoleón Estévez, aseguró que aunque tiene buenas referencias de su trabajo, su fuerte no es el derecho penal.

"Tengo muy buenas referencias del magistrado. Él es un juez de la cámara civil ... debió ponerse uno de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Su fuerte no es el derecho penal.

Manifestó que el jurista tiene una gran responsabilidad en las manos de marca un precedente en esos casos de financiamiento ilícito de campañas electorales.